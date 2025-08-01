Схемы обсуждали под прослушку. Почему Зеленский отыграл зачистку НАБУ

Провальная попытка украинского лидера Владимира Зеленского лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро расследований (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) связано с тем, что сотрудники двух ведомств получили доказательства незаконных сделок с его участием. На протяжении года детективы вели прослушку конспиративной квартиры, куда часто захаживал Зеленский, а также все его близкое окружение. В деталях разобрался 360.ru.

Владельцем конспиративной квартиры, которую прослушивали борцы с коррупцией, владел близкий бизнес-партнер украинского лидера Тимур Миндич. С Зеленским он познакомился еще до политической карьеры через опального олигарха Игоря Коломойского. По поручению бизнесмена Миндич тесно сотрудничал со студией «Квартал 95» и даже купил долю в проекте.

После прихода к власти Зеленский отдалился от Коломойского, не желая оставаться марионеткой в его руках. Предприниматель жестоко поплатился за попытку вернуть контроль над своим ставленником и сейчас находится в СИЗО.

Миндич стал неофициальным «кошельком Зеленского», через него проходили основные денежные потоки в рамках коррупционных схем, которые проводил офис администрации президента.

О том, что многие встречи проходили именно в квартире правой руки Зеленского, подтверждал арестованный депутат Рады Александр Дубинский.

По его словам, туда приходил не только лидер страны, но и глава офиса Андрей Ермак, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и другие высокопоставленные лица. Темами встреч в том числе были разработки бизнес-проектов.

«Миндич — доверенное лицо Зеленского и одновременно доверенное лицо Ермака, которому доверяли собирать кассу со всех компаний, находящихся в сфере управления государства», — заявлял Дубинский.

Источники газеты «Страна. UA» заявили, что Миндич курировал коррупционные схемы в «Нафтогазе» через поставленного на пост директора Алексея Чернышова, а также фирмы, причастные к хищениям денег, выделенных на строительство оборонительных сооружений.

Руководитель проекта «Наши гроши» Юрий Николов заявлял, что с Миндичем, Ермаком и Арахамией связаны и компании, получавшие миллиарды из бюджета на производство дронов, расследование о которых вело НАБУ.

Получить доступ к квартире Миндича помог бывший партнер Коломойского Геннадий Боголюбов в обмен на беспрепятственный выезд за границу.

Источники заявили, что прослушку силовики установили во время ремонта в квартире предпринимателя, располагающейся этажом ниже резиденции Миндича.

Дело в том, что «кошелек Зеленского» затопил нижнее помещение, признал ошибку и оплатил ремонт, даже не понимая, насколько подставил сам себя. В середине июня Миндич сбежал в Австрию, получив слив из НАБУ, что против него готовят дело.