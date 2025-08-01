Схемы обсуждали под прослушку. Почему Зеленский отыграл зачистку НАБУ
Провальная попытка украинского лидера Владимира Зеленского лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро расследований (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) связано с тем, что сотрудники двух ведомств получили доказательства незаконных сделок с его участием. На протяжении года детективы вели прослушку конспиративной квартиры, куда часто захаживал Зеленский, а также все его близкое окружение. В деталях разобрался 360.ru.
Нехорошая квартира
Владельцем конспиративной квартиры, которую прослушивали борцы с коррупцией, владел близкий бизнес-партнер украинского лидера Тимур Миндич. С Зеленским он познакомился еще до политической карьеры через опального олигарха Игоря Коломойского. По поручению бизнесмена Миндич тесно сотрудничал со студией «Квартал 95» и даже купил долю в проекте.
После прихода к власти Зеленский отдалился от Коломойского, не желая оставаться марионеткой в его руках. Предприниматель жестоко поплатился за попытку вернуть контроль над своим ставленником и сейчас находится в СИЗО.
Миндич стал неофициальным «кошельком Зеленского», через него проходили основные денежные потоки в рамках коррупционных схем, которые проводил офис администрации президента.
О том, что многие встречи проходили именно в квартире правой руки Зеленского, подтверждал арестованный депутат Рады Александр Дубинский.
По его словам, туда приходил не только лидер страны, но и глава офиса Андрей Ермак, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и другие высокопоставленные лица. Темами встреч в том числе были разработки бизнес-проектов.
«Миндич — доверенное лицо Зеленского и одновременно доверенное лицо Ермака, которому доверяли собирать кассу со всех компаний, находящихся в сфере управления государства», — заявлял Дубинский.
Источники газеты «Страна. UA» заявили, что Миндич курировал коррупционные схемы в «Нафтогазе» через поставленного на пост директора Алексея Чернышова, а также фирмы, причастные к хищениям денег, выделенных на строительство оборонительных сооружений.
Руководитель проекта «Наши гроши» Юрий Николов заявлял, что с Миндичем, Ермаком и Арахамией связаны и компании, получавшие миллиарды из бюджета на производство дронов, расследование о которых вело НАБУ.
Получить доступ к квартире Миндича помог бывший партнер Коломойского Геннадий Боголюбов в обмен на беспрепятственный выезд за границу.
Источники заявили, что прослушку силовики установили во время ремонта в квартире предпринимателя, располагающейся этажом ниже резиденции Миндича.
Дело в том, что «кошелек Зеленского» затопил нижнее помещение, признал ошибку и оплатил ремонт, даже не понимая, насколько подставил сам себя. В середине июня Миндич сбежал в Австрию, получив слив из НАБУ, что против него готовят дело.
Как начался наезд Зеленского на НАБУ
Потерявший «кошелек» Зеленский с подачи Ермака внес в Раду закон о передаче контроля над НАБУ и САП генеральному прокурору Руслану Кравченко, который получил этот пост восемь месяцев назад и полностью подчиняется Банковой.
Таким образом лидер страны дал намек своим подельникам, что можно вернуться назад, так как подконтрольная Рада послушно примет необходимый закон, тем более что большая часть фракции «Слуга народа» давно находились на карандаше у НАБУ и САП.
Чистки начались с обыска у детектива Руслана Магомедрасулова, который провели бойцы СБУ. В ведомстве заявили, что сотрудника НАБУ подозревают в связях с Россией. Якобы он продавал партию технической конопли в Дагестан через фирму своего отца.
Украинский Центр противодействия коррупции заявил, что силовики подделали документы. Поставки технической конопли действительно были, но шли в Узбекистан, а не в Россию. Заявления общественников суд оставил без внимания и арестовал Магомедрасулова.
Арестованный детектив был одним из главных сотрудников, который изучал прослушки из квартиры Миндича.
Как Зеленский сдал назад
Наездом Зеленского на НАБУ и САП воспользовались оппозиционные политики, в том числе партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», заявили журналисты «Страны. UA».
Они пояснили, что именно с их подачи и при поддержке финансируемых из Европы общественных организаций по всей стране начались протестные митинги.
Целью давления авторы материала назвали попытку обнулить Зеленского и согласиться на отмену чрезмерных полномочий президента. Или объявить об отставке.
Украинский лидер тут же подготовил новый закон о возвращении независимости НАБУ и САП. Через Раду закон протолкнули с большим трудом, потому что нечистые на руку депутаты понимали, что силовики-антикоррупционеры начнут мстить.
Первые шаги уже начались. Детективы НАБУ вместе с немецкими правоохранителями провели обыски в доме бывшего заместителя председателя офиса президента Украины Ростислава Шурмы, отвечавшего в кабмине Зеленского за всю экономику страны.