Президент США обиделся на Россию. Я разочарован, говорит он. Устал ждать. В обоих случаях речь идет об ультиматуме, выдвинутом с целью принудить Россию согласиться на условия «безусловного» перемирия и тем самым спасти киевский режим от неминуемого поражения.

Не дождавшись истечения 50 дней, которые он сам же назначил, Трамп пошел навстречу многочисленным увещеваниям европейских партнеров и решил сократить сроки исполнения вышеозначенного ультиматума до двух недель. «Я устанавливаю новый срок — примерно 10 или 12 дней с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать 50 дней. Я хочу быть великодушным, но мы не видим никакого прогресса», — заявил президент Соединенных Штатов во время встречи с британским премьером Киром Стармером. Прокомментировать эту политическую новость мне бы хотелось другой новостью — из области культуры и формирования общественного пространства российской столицы. Одновременно с появлением нового американского ультиматума в Москве начался демонтаж известной скульптуры «Большая глина № 4», несколько лет «украшавшей» Болотную набережную напротив «ГЭС-2». Это печально известная работа швейцарского скульптора Урса Фишера, которую большинство москвичей и гостей столицы не воспринимало иначе как малохудожественную кучу экскрементов.

Убирают, и слава богу, но процесс «ассенизации» — дело небыстрое и требует тщательности, поэтому лишний раз подгонять его не стоит. При чем тут Трамп, спросите вы? Да при том, что на Украине мы де-факто занимаемся все той же ассенизацией, шаг за шагом очищая исторические российские территории от шлака украинского национализма и русофобии. Этот процесс тоже совсем небыстрый, и президенту США стоило бы принять это во внимание, прежде чем выкатывать нам совершено дурацкие — что по форме, что по сути — ультиматумы. Нет, я понимаю, ему там, в Вашингтоне, возможно, «не пахнет». И это даже без учета особой исторической любви англосаксонских политиков, так сказать, нагадить под чужой дверью, а потом, сидя за Ла-Маншем, наблюдать, как жертва их «шалости» со всем разбирается.

Фото: Thomas Koehler/Photothek Media Lab / www.globallookpress.com

Только России на протяжении нескольких столетий они десятки (а то и сотни) раз подкидывали подобные «подарки», перманентно науськивая на нас беспокойных соседей: турок, персов и прочих германцев. В этот раз история повторяется как по нотам. Только роль наваленной кучи играет киевский режим, антисанитария которого угрожает нам ничуть не меньше опасностей прошлого.

Надо сказать, мы довольно долго пытались решить эту проблему дипломатическими методами, настойчиво уговаривая бывших западных партнеров (прежде всего Америку) самостоятельно устранить источник "неприятного запаха". Ну раз уж, по признанию Виктории Нуланд, они сами его и создали, вбухав ради этого в Украину целых пять миллиардов долларов.

Нас не услышали, мы пошли другим путем. Теперь группировка «ассенизаторов» в рамках СВО занимается дезинфекцией Незалежной. И какие бы сроки ни устанавливал Трамп, этот процесс будет идти столько, сколько потребуется для полной и безоговорочной очистки киевского режима. Это, пожалуй, единственный ответ, который мы можем сегодня дать президенту США. Не обессудьте.