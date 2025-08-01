Путин: Украина не знает о делах на фронте, если отрицает ситуацию в Часовом Яре

Российские войска освободили город Часов Яр несколько дней назад. Заявления киевского режима о том, что это не так, стали доказательством того, что власти не знают об истинном положении дел на фронте. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко на Валааме.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на то, что Минобороны сделало заявление об освобождении Часова Яра в четверг, 31 июля, российские войска взяли контроль над городом несколько дней назад.

«Я вам могу сказать, заверить вас, что это полностью соответствует действительности», — привело заявление Путина РИА «Новости».

Президент добавил, что все сообщения украинских властей о том, что Россия предоставляет недостоверную информацию, говорят о том, что Киев не очень информирован о событиях, которые происходят на фронте.

Министерство обороны России объявило об освобождении Часова Яра в минувший четверг, 31 июля. В ведомстве заявили, что в ходе боев украинские войска потеряли более 7,5 тысячи человек личного состава.