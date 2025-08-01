Первый серийный «Орешник» произвели в России

Первую серийную российскую ракету семейства «Орешник» произвели и уже поставили в войска. Об этом сообщил журналистам президент Владимир Путин на Валааме.

«Теперь серия заработала», — подчеркнул он.

Кроме того, по словам Путина, российские и белорусские военные определились, где конкретно в Белоруссии будут размещаться такие ракетные комплексы.

Белорусский лидер Александр Лукашенко добавил, что планы по поставкам ракет в республику до конца года остаются в силе.

В июне Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил, что «Орешник» хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях и налаживается его серийное производство.