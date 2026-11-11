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    Отстаивал Россию, работал в США. Александр Дарчиев: чем запомнился умелый дипломат

    Фото: РИА «Новости»

    Смерть дипломата Александра Дарчиева стала весомой утратой для российской внешнеполитической службы и всего экспертного сообщества. Специалист высочайшего класса по Североамериканскому региону, опытный переговорщик, он отдал профессии более 40 лет. Чем запомнился высокопоставленный дипломат и чего добился?

    Когда умер Александр Дарчиев

    О смерти Дарчиева пресс-служба МИД России сообщила 11 ноября 2026 года. Высокопоставленному дипломату было 66 лет.

    Коллеги и руководство российского Министерства иностранных дел России выразили глубокие соболезнования семье погибшего. В ведомстве отметили его высочайший профессионализм, выдержку и преданность государственным интересам.

    Ранние годы, образование

    Александр Дарчиев родился 14 мая 1960 года. Склонность к анализу международных процессов и фундаментальным исследованиям определила выбор его профессионального пути.

    В 1983 году он окончил исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

    Позже Дарчиев прошел профильную подготовку в Институте США и Канады Академии наук СССР. Здесь сформировалась его глубокая экспертная база по вопросам внешней политики и внутренней механики принятия решений в североамериканских государствах.

    Фото: РИА «Новости»

    Дипломатическая деятельность

    На дипломатическую службу в систему МИД Александр Дарчиев поступил в 1992 году. За десятилетия работы он прошел все ступени карьеры — от советника центрального аппарата до высших постов в ключевых учреждениях.

    В разные годы он занимал должности советника посольства России в Вашингтоне, возглавлял департамент Северной Америки МИД России, с 2014 по 2021 год Дарчиев был чрезвычайным и полномочным послом России в Канаде.

    В 2022 году Дарчиев прокомментировал начало СВО. Дипломат отмечал, что операция — мера вынужденная. Он также указывал, что Россия открыта к «честному и взаимоуважительному диалогу» с США «в такой степени, в какой к этому будут готовы» в Белом доме.

    В марте 2025-го президент России Владимир Путин указом назначил Александра Дарчиева послом в США. Он также стал постпредом при Организации американских государств в Вашингтоне.

    Госдепартамент после этой встречи сообщал, что сторонам удалось определить первые шаги к стабилизации работы дипломатических миссий.

    Соболезнования в связи со смертью Дарчиева уже выразила Организация Объединенных Наций.

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