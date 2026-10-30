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    Путин встретился с председателем Суверенного совета Судана

    Путин встретился с председателем Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом. Беседа проходила в Большом Кремлевском дворце, сообщил пресс-служба Кремля.

    Как отметил российский лидер, торгово-экономические отношения государств развиваются, несмотря на политические сложности, с которыми сталкиваются страны Африки.

    По словам Владимира Путина, Россия внимательно следит за развитием ситуации в Судане, где уже более трех лет развивается вооруженный конфликт, и выступает за прекращение боевых действий. Президент предложил обсудить, что именно можно сделать для нормализации обстановки в стране. Он также передал дорожную карту с проектами, которые будут целесообразны для африканского государства.

    Ранее Путин поздравил главу Намибии и министра иностранных дел Чада с днем рождения. Также президент России заявил, что местным компаниям интересен переход производств в Африку.

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