Путин рассказал об итогах Года единства народов России
Год единства народов России был наполнен значимой системной работой по всей стране. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям, сообщило РИА «Новости».
Президент отметил, что этот период был заполнен масштабной и системной работой. По всей стране организовали тысячи мероприятий.
По словам главы государства, эти события укрепили связи между народами и этносами. Они также объединили все регионы, религиозные и национальные объединения.
Путин также отметил, что заметно вырос интерес к изучению национальных языков и ремесел. По его мнению, знакомство с культурным многообразием приносит огромное удовольствие. Эти знания связывают людей как с малой родиной и семьей, так и со всей страной.
Ранее Путин поздравил членов Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.