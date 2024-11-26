26 ноября 2024 00:08 Очень терпеливый переговорщик. Дарчиев может стать новым послом в США Политолог Чирков: кандидатура Дарчиева подходит на пост посла РФ в США 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Новым послом России в США может стать директор департамента Северной Америки МИД, экс-посол в Канаде Александр Дарчиев. Он сменит на этой должности Анатолия Антонова, дипмиссия которого закончилась в октябре 2024 года. Что известно о возможном кандидате на пост посла и его отношении к специальной военной операции — в материале 360.ru.

Карьера Дарчиева Александр Дарчиев окончил исторический факультет МГУ имени Ломоносова. Он работал научным сотрудником в Институте США и Канады АН СССР. Карьера Дарчиева в МИД началась в 1992 году, тогда он попал на дипслужбу в качестве первого секретаря. В середине 90-х Дарчиев стал начальником отдела департамента Северной Америки. В 1997 году он впервые попал в Соединенные Штаты, где работал советником посольства России до 2002 года. После возвращения в РФ стал заместителем директора департамента Северной Америки МИД. В 2005 году Дарчиев снова отправился в США, но уже в качестве советника-посланника посольства России. В 2021 году вернулся на должность директора департамента Северной Америки МИД.

Фото: РИА «Новости»

Отношение Дарчиева к спецоперации В 2022 году после начала СВО Дарчиев напомнил о холодной войне и принципе мирного существования вопреки противоположным ценностям. «Стоило бы вспомнить о хорошо забытом принципе, работавшем в холодную войну, — мирном сосуществовании, несмотря на разделяющие нас ценности и идеалы», — заявил политик в интервью «Интерфаксу». В декабре того же года в беседе с ТАСС Дарчиев назвал условия для начала переговоров между Россией и Украиной. Речь шла о прекращении поставок вооружений ВСУ и финансирования со стороны Запада. Еще одним условием политик назвал признание ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей частью России, а также вывод иностранных инструкторов и наемников ВСУ.

Фото: РИА «Новости»

Возможное назначение Дарчиева новым послом в США Источники газеты «Коммерсант» назвали Дарчиева наиболее вероятным кандидатом на пост посла России в США. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что кадровые назначения не анонсируются. «Когда будет указ о назначении, мы, соответственно, сразу же вам сообщим», — подчеркнул официальный представитель Кремля. В МИД также отреагировали на новости о возможном назначении Дарчиева на должность посла в США. «С кандидатурой в Москве определились давно. Уже пара месяцев, как это — секрет Полишинеля. Знали все», — заявили в министерстве в комментарии РИА «Новости». Там отказались публично комментировать этот процесс из-за законодательных ограничений.

Фото: РИА «Новости»

Какие вопросы придется решать Дарчиеву Новому послу России в Соединенных Штатах придется решать достаточно сложные вопросы. Речь идет о налаживании взаимодействия между двумя государствами, рассказал 360.ru доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ, политолог Максим Чирков. «Мне кажется, кандидатура Дарчиева подходит на этот пост. <…> Обострение отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки, конечно, никому не идет на пользу. И понятно, что главными задачами для нового посла будет то, что необходимо использовать всевозможные варианты, чтобы как-то наладить взаимодействие, наладить взаимоотношения», — объяснил специалист. При этом он напомнил, что противоречия двух стран находятся на таком уровне, на котором быстрая нормализация взаимоотношений вряд ли возможна.

Министерство иностранных дел России заинтересовано в усилении, в продвижении российско-американских отношений, и позиции МИД с потенциальным новым назначением, конечно, усилятся. <…> Здесь будет превалировать прагматичная, дипломатичная позиция. И на самом деле это, мне кажется, очень хорошо. И особенно это хорошо, учитывая смену администрации в Соединенных Штатах после инаугурации Трампа. Максим Чирков политолог

Фото: Pxhere

Какой будет политика Дарчиева Усилия дипломатов во взаимодействии с новой администрацией США и желанием Трампа прекратить противостояние на Украине станут прагматичными, считает политолог. «Силовые взаимодействия, если не уходят на второй план, то будут уступать место все-таки взаимодействиям дипломатического плана. Тем более что Дарчиев действительно очень неплохой переговорщик, очень терпеливый переговорщик. И в этом смысле могут привести к тому, что позиции России и стран Запада начнут какое-то сближение», — заключил Чирков. Должность посла РФ в Вашингтоне до 10 октября 2024 года занимал Анатолий Антонов, он провел на этом посту почти семь лет. Дипломат имел статус постоянного наблюдателя при Организации американских государств. Президент Владимир Путин освободил Антонова от занимаемых должностей, после чего тот вернулся в Москву.