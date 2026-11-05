В МИД России предупредили об ответе на возможную миссию ЕС в Черном море

Россия может дать симметричный ответ, если развертывание военно-морской миссии Евросоюза в Черном море приведет к опасным последствиям. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников в беседе с «Известиями» .

«Ответственность за возможные инциденты в Черном море, к которым могут привести подобные авантюристичные планы, будет полностью лежать на тех, кто сегодня продвигает эти безответственные идеи. Мы внимательно следим за развитием ситуации и, как всегда, готовы дать симметричный ответ», — подчеркнул дипломат.

Масленников также заявил, что попытки навязать России правила морских перевозок с помощью военной силы не достигнут цели. Он указал на противоречие между призывами Евросоюза защищать свободу судоходства и введенными ограничениями. По оценке дипломата, санкции мешают страховать суда, проводить банковские расчеты и поставлять российские продовольствие и удобрения на мировые рынки.

Представитель МИД добавил, что отдельные страны ЕС задерживали гражданские суда, принудительно сопровождали их в свои порты и предъявляли обвинения в нарушении санкций. Такие действия при поддержке европейских структур фактически блокировали морские перевозки и противоречили принципу свободы судоходства, закрепленному в Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Ранее министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Анкара оставляет за собой право ответить на нападения на турецкие суда в Черном море. О новой атаке беспилотника на судно он узнал во время встречи с коллегами из Болгарии и Румынии в Софии.