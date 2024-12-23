ВС России уничтожили «успеновский мешок» к югу от Курахова. Что дальше
Дандыкин: после Курахова ВС России выйдут на границы Днепропетровской области
Российские войска вытеснили противника из Трудового и Успеновки, ликвидировав «успеновский мешок» под Кураховом. Украинские сторона подтвердила отступление. Как это произошло и куда теперь двинутся войска, разобрался 360.ru.
Что такое «успеновский мешок»?
Из-за ситуации в Курахове главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский приказал группировке «Хортица» отступить к югу от города. Именно так у населенного пункта Успеновка возник огневой мешок.
В него попали подразделения 79-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Под контроль России перешли Анновка, Веселый Гай, Старые Терны, Пушкино, Новопустынка и Новый Комар. Когда пали Успеновка и Трудовое, «успеновского мешка» не стало. Его ликвидацию подтвердил украинский мониторинговый паблик Deep State.
Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин объяснил 360.ru появление огневых мешков тем, что ВСУ всеми силами пытаются как можно дольше удерживать российские войска, ведь в январе состоится инаугурация президента США Дональда Трампа. При этом они несут большие потери.
«Наши по ним бьют. Так или иначе, им приходится отходить, но отходить с большими потерями. Это делается из соображений выбить побольше преференций на оружие, на технику и сорвать всячески намерения на какие-то мирные переговоры, потому что они крайне невыгодны президенту Украины Владимиру Зеленскому», — сказал он.
Значение Курахова
Российские войска вошли в Курахово. Наступление прошло настолько успешно, что им удалось вытеснить ВСУ из центра города, отдельные очаги остались лишь на северо-западе.
Это один из важнейших укрепленных пунктов. Его освобождение позволит нам выйти на границы с Днепропетровской областью.
Василий Дандыкин
Военный эксперт
Боевые действия идут в Красноармейске, Торецке, Дзержинске, Северске, дальше которых ВСУ не имеют укрепленной линии.
«Уже сейчас до границы Днепропетровской области в некоторых местах семь-восемь километров, а это значит, что основное направление будет на Павлоград — самый главный узел логистики всей донецкой группировки противника», — заявил он.
Обстановка на СВО к 22 декабря
После ликвидации «успеновского мешка» российские войска занялись подготовкой нового, на флангах вокруг Курахова. Украинские СМИ сообщили о штурмовых атаках из Старых Тернов, Солнцевки и в районе Зеленовки. Их новой целью стала Андреевка.
К северу, на Покровском направлении, идут бои в Украинке, Новоаленовке, Даченском, Песчаном и Бельгийке. В Часовом Яре потерявшие основной укрепрайон ВСУ безуспешно пытаются выбить российских солдат из огнеупорного завода. В Курской области ВС России подошли к окраинам села Кругленькое.
Первоочередной задачей, по словам Дандыкина, является возврат контроля над Курской областью. Войскам предстоит также освободить всю закрепленную в Конституции территорию.
«Есть подвижки у Антоновского моста в Херсонской области, но и враг собирается атаковать. Поэтому давайте подождем. Но, очевидно, на следующий год поставлена задача полностью освободить наши территории», — сообщил он.
Дандыкин предупредил, что враг еще достаточно силен, мотивирован и получает подкрепление. Местами ВСУ контратакуют, но российские войска возвращают территории. Самое главное, по мнению военного эксперта, в том, что практически на всех направлениях инициатива в руках России. Из-за напряженной ситуации киевский режим перешел к открытым терактам.
«Надо быть готовым к провокациям противника в Белгородской и Брянской областях. Враг все-таки может собрать несколько соединений, порядка трех-четырех бригад, и что-то придумать», — сказал он.
Дандыкин выразил уверенность, что российские военные готовы к купированию угроз. Однако, по его прогнозу, не стоит рассчитывать на спокойные новогодние каникулы.