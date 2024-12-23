ВС России уничтожили «успеновский мешок» к югу от Курахова. Что дальше

Российские войска вытеснили противника из Трудового и Успеновки, ликвидировав «успеновский мешок» под Кураховом. Украинские сторона подтвердила отступление. Как это произошло и куда теперь двинутся войска, разобрался 360.ru.

Что такое «успеновский мешок»? Из-за ситуации в Курахове главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский приказал группировке «Хортица» отступить к югу от города. Именно так у населенного пункта Успеновка возник огневой мешок. В него попали подразделения 79-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Под контроль России перешли Анновка, Веселый Гай, Старые Терны, Пушкино, Новопустынка и Новый Комар. Когда пали Успеновка и Трудовое, «успеновского мешка» не стало. Его ликвидацию подтвердил украинский мониторинговый паблик Deep State.

Фото: РИА «Новости»

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин объяснил 360.ru появление огневых мешков тем, что ВСУ всеми силами пытаются как можно дольше удерживать российские войска, ведь в январе состоится инаугурация президента США Дональда Трампа. При этом они несут большие потери. «Наши по ним бьют. Так или иначе, им приходится отходить, но отходить с большими потерями. Это делается из соображений выбить побольше преференций на оружие, на технику и сорвать всячески намерения на какие-то мирные переговоры, потому что они крайне невыгодны президенту Украины Владимиру Зеленскому», — сказал он. Значение Курахова Российские войска вошли в Курахово. Наступление прошло настолько успешно, что им удалось вытеснить ВСУ из центра города, отдельные очаги остались лишь на северо-западе.

Это один из важнейших укрепленных пунктов. Его освобождение позволит нам выйти на границы с Днепропетровской областью. Василий Дандыкин Военный эксперт

Боевые действия идут в Красноармейске, Торецке, Дзержинске, Северске, дальше которых ВСУ не имеют укрепленной линии. «Уже сейчас до границы Днепропетровской области в некоторых местах семь-восемь километров, а это значит, что основное направление будет на Павлоград — самый главный узел логистики всей донецкой группировки противника», — заявил он. Обстановка на СВО к 22 декабря После ликвидации «успеновского мешка» российские войска занялись подготовкой нового, на флангах вокруг Курахова. Украинские СМИ сообщили о штурмовых атаках из Старых Тернов, Солнцевки и в районе Зеленовки. Их новой целью стала Андреевка. К северу, на Покровском направлении, идут бои в Украинке, Новоаленовке, Даченском, Песчаном и Бельгийке. В Часовом Яре потерявшие основной укрепрайон ВСУ безуспешно пытаются выбить российских солдат из огнеупорного завода. В Курской области ВС России подошли к окраинам села Кругленькое. Первоочередной задачей, по словам Дандыкина, является возврат контроля над Курской областью. Войскам предстоит также освободить всю закрепленную в Конституции территорию. «Есть подвижки у Антоновского моста в Херсонской области, но и враг собирается атаковать. Поэтому давайте подождем. Но, очевидно, на следующий год поставлена задача полностью освободить наши территории», — сообщил он.

Дандыкин предупредил, что враг еще достаточно силен, мотивирован и получает подкрепление. Местами ВСУ контратакуют, но российские войска возвращают территории. Самое главное, по мнению военного эксперта, в том, что практически на всех направлениях инициатива в руках России. Из-за напряженной ситуации киевский режим перешел к открытым терактам. «Надо быть готовым к провокациям противника в Белгородской и Брянской областях. Враг все-таки может собрать несколько соединений, порядка трех-четырех бригад, и что-то придумать», — сказал он. Дандыкин выразил уверенность, что российские военные готовы к купированию угроз. Однако, по его прогнозу, не стоит рассчитывать на спокойные новогодние каникулы.