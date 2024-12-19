Пушилин: ВС России освободят Курахово, это лишь дело времени

Форсировать события в Курахове нельзя, но его освобождение для российских солдат — это лишь дело времени. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, Вооруженные силы Украины попали в критическую ситуацию в этом населенном пункте, ведь единственный путь снабжения оказался под прицелом российской армии.

«Освобождение Курахова, можно сказать, дело времени, но форсировать события нельзя — наши военные спокойно делают свое дело», — отметил глава ДНР.

Также Пушилин напомнил об освобождении населенных пунктов Трудовое, Старые Терны, Анновка, Пушкино и Веселый Гай. Российские бойцы продолжают активное продвижение на Кураховском направлении.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов ранее сообщил о зачистке села Константинопольское в ДНР от украинских подразделений.