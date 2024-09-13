Пентагон меняет тактику: следующий «контрнаступ» ВСУ будет злым и быстрым

Украина за несколько своих контрнаступлений так и не смогла добиться значительных результатов — если, конечно, не считать огромные людские потери. ВСУ больше действуют импульсивно. Иногда это им помогает, как было в Курской области. Но вот пробить линию фронта в Работине или Белгородской области — не смогли. Понимания это, Пентагон составил новый план, он меняет тактику. Следующее контрнаступление украинской армии будет злым и быстрым.

В августе Пентагон опубликован доклад о возможности прорыва нашего фронта и преодоления позиционного тупика. Можно выделить несколько моментов. Первое. Новое наступление ВСУ в 2025 году не должно стать копией их же наступления образца 2023-го. Акцент сделают на ряд последовательных ударов с небольшими интервалами. Второе. Каждый из этих ударов должен производиться на ту глубину, где возможно достичь подавления как новых, так и старых средств поражения. Прорыв будут осуществлять с координацией ударов БПЛА и дальнобойных ракет для поражения и отсечения резервов ВС России. Третье. Предлагается поймать российскую армию на направлении ее контрудара или на участке, откуда перебросят силы для этого удара. Четвертое. Внезапность — причем после нанесения удара, а не перед. Эффект внезапности создадут за счет массированного применен новых средств ведения боя.

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency / Global Look Press

В докладе привели несколько примеров успеха подобной внезапности: — первое применение танков англичанами на Марне; — массированное применение РЭБ Вооруженными силами России в 2023 году; — массированное использование HIMARS для обстрелов Антоновского моста. По мнению Пентагона, это якобы вынудило российские войска уйти из Херсона.

Фото: РИА «Новости»

«Но есть отличия от Первой мировой войны. Те средства, что тогда заперли фронт, существовали и до конфликта. Сейчас же ситуация другая — постоянно применяются новые технологии. И это позволяет стороне, применяющей инновации, получить временное преимущество в две-три недели», — обратил внимание Telegram-канал «Дронница». В общем, по мнению Пентагона, секрет успеха заключается в накоплении новых технологий и подготовке специалистов. Потом все это они хотят обрушить на наши головы. Причем особо подчеркивается, что успех таких козырей краток. Поэтому их нужно сразу несколько.

Фото: dpa / Global Look Press

Не допустить обвал фронта Победить Россию на поле боя сейчас невозможно. Поэтому Запад с самого начала делал ставку на максимальное растягивание срока боевых действий, на то, чтобы ослабить и вымотать российскую экономику. Но она оказалась куда устойчивее, чем полагали на Западе. Тем не менее ставка эта никуда не делась. Такое мнение 360.ru высказал политолог Дмитрий Родионов. — Почему? — Потому что других вариантов у них нет. Ставка на военное поражение России выглядит сейчас более фантастической и проигрышной, чем ставка на предельное затягивание боевых действий. Мы наблюдаем постепенный обвал фронта. В первую очередь в Донбассе. — Задача нашего врага — Киева и Запада — максимально отложить этот процесс? — Собственно говоря, в чем был смысл Курской авантюры? Понятно, что при этом решалось много параллельных задач: посеять панику в российском обществе, недоверие к властям, укрепить авторитет украинских властей перед внутренней аудиторией, которая давно потеряла надежду на какие-либо положительные для Украины изменения. Это и поднять авторитет ВСУ перед сомневающимися в способности Украины дальше сопротивляться на Западе и теми, кто считает, что хватит уже кормить Украину. Мол, это пустой перевод денег. Но главная цель этой авантюры именно в том, чтобы максимально оттянуть неизбежный момент обвала фронта в Донбассе. — И это не разовая акция? — Это новая тактика нашего противника, с которой мы будем сталкиваться еще какое-то время. На днях была атака на буровую установку в Черном море. Они ее атаковали в 2022 году, но тогда это был просто обстрел ракетами. Сейчас — не просто обстрел, а попытка высадки десанта. Многие эксперты сразу же заявили, что это не более чем PR-акция, Крынки на минималках.

— Они не правы? — Они правы отчасти. Это была репетиция. Следующая попытка будет более масштабная и серьезная. Нас ждет попытка высадки десанта в Крыму, наступление на Херсонском направлении, которое достаточно долго остается в подмороженном состоянии. Думаю, попытка прорыва будет именно там. — Какая цель этих операций? — Попытка оттягивания наших сил с Донбасса. Ресурсов у ВСУ достаточно. Человеческий потенциал, который они могут насобирать внутри Украины, достаточно серьезен. Там до двух миллионов человек. Они, скажем мягко, далеко не всех наловили, кого могли. Пушечного мяса у них более чем достаточно. Оружием и деньгами, как мы знаем, Запад поможет в любом случае. — У них сейчас цель — максимально затянуть время и попытаться спровоцировать тяжелый экономический кризис в России? — Именно. Если конфликт растянется на годы, так или иначе мы к этому кризису придем. Другой вопрос, что кризис будет и на Западе. Он там уже начинается, но экономический потенциал Запада, всего НАТО сейчас больше, чем экономический потенциал России. Поэтому они вполне обоснованно рассчитывают на то, что смогут нас измотать.

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency / Global Look Press

Только пот и кровь Вне сомнения, Пентагон возьмет на себя командование этой операцией полностью. Потому что «великие украинские стратеги» показали свою неспособность что-либо сделать. Возможно, и технику с вооружением американцы будут держать под контролем, потому что… воруют украинцы. «Для нас, впрочем, это не сулит ничего хорошего. Мы подходим к тому самому моменту, когда и наш президент должен обратиться к народу и сказать, что ему нечего нам предложить, кроме „пота и крови“. Потому что победа достается только потом и кровью. И это будет правильно. Да, для наших олигархов меры будут явно непопулярные — национализация всех отраслей, связанных с ВПК, топливной промышленностью. Но другого пути нет», — заявил 360.ru участник СВО, публицист Танай Чолханов.

Фото: РИА «Новости»

Если раньше мы могли сказать, что выражение «мы воюем со всем коллективным Западом» фигуральное, то теперь там наемники, военспецы, оружие, боеприпасы, и все это — НАТО. Теперь мы реально воюем со всем коллективным Западом, добавил он. И обязательно одержим эту победу. Пусть даже не все дойдут до этой цели. Знаете, некоторые люди любят говорить, что погибнуть, не добившись своей цели, — собачья смерть и фанатизм. Суть в том, что погибнуть в бою и не увидеть при этом победы своих войск, — действительно собачья смерть и фанатизм. Но в этом нет никакого бесчестья. Те, кто сейчас воюет на СВО, приняли эти правила. Всем остальным лучше приготовится к будущему противостоянию. И помочь фронту всем, чем можно. Бой будет долгим.