Пентагон меняет тактику: следующий «контрнаступ» ВСУ будет злым и быстрым
Политолог Родионов: ВСУ попытаются высадить десант в Крыму
Украина за несколько своих контрнаступлений так и не смогла добиться значительных результатов — если, конечно, не считать огромные людские потери. ВСУ больше действуют импульсивно. Иногда это им помогает, как было в Курской области. Но вот пробить линию фронта в Работине или Белгородской области — не смогли. Понимания это, Пентагон составил новый план, он меняет тактику. Следующее контрнаступление украинской армии будет злым и быстрым.
В августе Пентагон опубликован доклад о возможности прорыва нашего фронта и преодоления позиционного тупика. Можно выделить несколько моментов.
Первое. Новое наступление ВСУ в 2025 году не должно стать копией их же наступления образца 2023-го. Акцент сделают на ряд последовательных ударов с небольшими интервалами.
Второе. Каждый из этих ударов должен производиться на ту глубину, где возможно достичь подавления как новых, так и старых средств поражения. Прорыв будут осуществлять с координацией ударов БПЛА и дальнобойных ракет для поражения и отсечения резервов ВС России.
Третье. Предлагается поймать российскую армию на направлении ее контрудара или на участке, откуда перебросят силы для этого удара.
Четвертое. Внезапность — причем после нанесения удара, а не перед. Эффект внезапности создадут за счет массированного применен новых средств ведения боя.
В докладе привели несколько примеров успеха подобной внезапности:
— первое применение танков англичанами на Марне;
— массированное применение РЭБ Вооруженными силами России в 2023 году;
— массированное использование HIMARS для обстрелов Антоновского моста. По мнению Пентагона, это якобы вынудило российские войска уйти из Херсона.
«Но есть отличия от Первой мировой войны. Те средства, что тогда заперли фронт, существовали и до конфликта. Сейчас же ситуация другая — постоянно применяются новые технологии. И это позволяет стороне, применяющей инновации, получить временное преимущество в две-три недели», — обратил внимание Telegram-канал «Дронница».
В общем, по мнению Пентагона, секрет успеха заключается в накоплении новых технологий и подготовке специалистов. Потом все это они хотят обрушить на наши головы. Причем особо подчеркивается, что успех таких козырей краток. Поэтому их нужно сразу несколько.
Не допустить обвал фронта
Победить Россию на поле боя сейчас невозможно. Поэтому Запад с самого начала делал ставку на максимальное растягивание срока боевых действий, на то, чтобы ослабить и вымотать российскую экономику. Но она оказалась куда устойчивее, чем полагали на Западе.
Тем не менее ставка эта никуда не делась. Такое мнение 360.ru высказал политолог Дмитрий Родионов.
— Почему?
— Потому что других вариантов у них нет. Ставка на военное поражение России выглядит сейчас более фантастической и проигрышной, чем ставка на предельное затягивание боевых действий. Мы наблюдаем постепенный обвал фронта. В первую очередь в Донбассе.
— Задача нашего врага — Киева и Запада — максимально отложить этот процесс?
— Собственно говоря, в чем был смысл Курской авантюры? Понятно, что при этом решалось много параллельных задач: посеять панику в российском обществе, недоверие к властям, укрепить авторитет украинских властей перед внутренней аудиторией, которая давно потеряла надежду на какие-либо положительные для Украины изменения. Это и поднять авторитет ВСУ перед сомневающимися в способности Украины дальше сопротивляться на Западе и теми, кто считает, что хватит уже кормить Украину. Мол, это пустой перевод денег. Но главная цель этой авантюры именно в том, чтобы максимально оттянуть неизбежный момент обвала фронта в Донбассе.
— И это не разовая акция?
— Это новая тактика нашего противника, с которой мы будем сталкиваться еще какое-то время. На днях была атака на буровую установку в Черном море. Они ее атаковали в 2022 году, но тогда это был просто обстрел ракетами. Сейчас — не просто обстрел, а попытка высадки десанта. Многие эксперты сразу же заявили, что это не более чем PR-акция, Крынки на минималках.
— Они не правы?
— Они правы отчасти. Это была репетиция. Следующая попытка будет более масштабная и серьезная. Нас ждет попытка высадки десанта в Крыму, наступление на Херсонском направлении, которое достаточно долго остается в подмороженном состоянии. Думаю, попытка прорыва будет именно там.
— Какая цель этих операций?
— Попытка оттягивания наших сил с Донбасса. Ресурсов у ВСУ достаточно. Человеческий потенциал, который они могут насобирать внутри Украины, достаточно серьезен. Там до двух миллионов человек. Они, скажем мягко, далеко не всех наловили, кого могли. Пушечного мяса у них более чем достаточно. Оружием и деньгами, как мы знаем, Запад поможет в любом случае.
— У них сейчас цель — максимально затянуть время и попытаться спровоцировать тяжелый экономический кризис в России?
— Именно. Если конфликт растянется на годы, так или иначе мы к этому кризису придем. Другой вопрос, что кризис будет и на Западе. Он там уже начинается, но экономический потенциал Запада, всего НАТО сейчас больше, чем экономический потенциал России. Поэтому они вполне обоснованно рассчитывают на то, что смогут нас измотать.
Только пот и кровь
Вне сомнения, Пентагон возьмет на себя командование этой операцией полностью. Потому что «великие украинские стратеги» показали свою неспособность что-либо сделать. Возможно, и технику с вооружением американцы будут держать под контролем, потому что… воруют украинцы.
«Для нас, впрочем, это не сулит ничего хорошего. Мы подходим к тому самому моменту, когда и наш президент должен обратиться к народу и сказать, что ему нечего нам предложить, кроме „пота и крови“. Потому что победа достается только потом и кровью. И это будет правильно. Да, для наших олигархов меры будут явно непопулярные — национализация всех отраслей, связанных с ВПК, топливной промышленностью. Но другого пути нет», — заявил 360.ru участник СВО, публицист Танай Чолханов.
Если раньше мы могли сказать, что выражение «мы воюем со всем коллективным Западом» фигуральное, то теперь там наемники, военспецы, оружие, боеприпасы, и все это — НАТО. Теперь мы реально воюем со всем коллективным Западом, добавил он. И обязательно одержим эту победу.
Пусть даже не все дойдут до этой цели. Знаете, некоторые люди любят говорить, что погибнуть, не добившись своей цели, — собачья смерть и фанатизм. Суть в том, что погибнуть в бою и не увидеть при этом победы своих войск, — действительно собачья смерть и фанатизм. Но в этом нет никакого бесчестья.
Те, кто сейчас воюет на СВО, приняли эти правила. Всем остальным лучше приготовится к будущему противостоянию. И помочь фронту всем, чем можно. Бой будет долгим.