Около 20 объектов культурного наследия пострадали при ударе по Рыльску

При ракетном ударе ВСУ по Рыльску Курской области пострадали 17 объектов культурного наследия. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн .

«Нацистский режим пытается уничтожать не только мирных жителей, но и нашу историческую, духовную память. В результате ракетных ударов по Рыльску разную степень повреждений получили 17 объектов культурного наследия», — отметил он.

Украинские боевики обстреляли Рыльск 20 декабря. ВСУ выбрали в качестве целей мирное население и социальные объекты.

Система ПВО сбила несколько ракет, выпущенных из установки РСЗО HIMARS. Пиротехники обнаружили боевую часть американской ракеты после, ее вывезли на полигон и уничтожили.

Хинштейн сообщил о пятерых погибших и 12 пострадавших, а также множестве разрушений социальной инфраструктуры. Ракетный обстрел повредил 12 городских зданий, из которых три не подлежат восстановлению. Полностью разрушены дом культуры, учебные корпуса колледжа имени Гранина, а также здание начальных классов школы № 1.

Спустя сутки во все дома в Рыльске вернули отопление. В большинстве домов, где взрывной волной выбило окна, закрыли тепловой контур.