ВСУ заявили об отступлении к югу от Курахова

Группировка ВСУ «Хортица» заявила об отступлении к югу от Курахова

Группировка ВСУ «Хортица» сообщила об отходе с позиций к югу от города Курахово в Донецкой Народной Республике во избежание окружения российскими войсками. Заявление об этом опубликовано в Telegram-канале группировки .

«Главнокомандующий Вооруженными силами Украины во избежание окружения принял решение о выводе подразделений из этого района», — заявили в группировке.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил ранее, что боевики ВСУ попали в критическую ситуацию в Курахове. Российская армия освободила населенные пункты Зеленовка и Новый Комар.

Военкоры отмечали, что ВС России освободили практически весь город, присутствие ВСУ зафиксировали лишь на западных окраинах.

Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов отмечал, что командование ВСУ перебрасывало в Курахово мобилизованных новобранцев, две трети из них уже дезертировали с позиций.