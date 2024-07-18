Армия России освобождает Харьковскую область. История города Волчанска
Военный эксперт Борзенко: взятие Волчанска открывает России дорогу на Харьков
Российские военные методично освобождают Волчанск. После развала СССР Украина получила этот город в Харьковской области вместе со многими предприятиями, но успела почти все разбазарить. О его истории и значении для СВО — в материале 360.ru.
Что происходит в районе Волчанска
Армия России взяла под контроль первую линию высотных жилых домов в Волчанске Харьковской области. Командир отряда спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов рассказал, что за последние дни продвижения это был самый тяжелый участок.
Неделю назад российские военные рапортовали об успешном продвижении вдоль реки Северский Донец. Им удалось вклиниться в оборону противника юго-западнее Волчанска и отрезать пути отступления украинским солдатам.
Ранее стало известно, что ВСУ сбрасывали с дронов отравляющие вещества на Волчанском и Липцевском направлениях. Такие атаки вызывали химические ожоги и отравления дыхательной системы. Российские представители передали эту информацию в организации по запрещению химического оружия в Нью-Йорке и Гааге.
Высотки — опора снайперов
Трудности при продвижении российских солдат в районе высотных жилых домов закономерны, отметил в разговоре с 360.ru заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный эксперт Алексей Борзенко. Ведь там, наверху могут быть снайперские «гнезда», солдаты с гранатометами и другой легкой техникой.
Во время боев верхние точки играют большую роль, поскольку сверху видно все, крайне сложно скрываться. Вычищать эти дома от неприятеля — тоже большая сложность, как и любые городские бои.
Алексей Борзенко
Военный эксперт уточнил, что в конфликтах существуют две самые кровопролитных ситуации. Первая — это встречный бой в лесу, когда противоборствующие солдаты неожиданно сталкиваются друг с другом. После таких встреч обычно всегда много потерь с обеих сторон.
«Вторая ситуация — штурм высотных зданий. Нужно вычислять все опасные точки, потом каждую высотку зачищать. Представьте, что вот вошли штурмовики и просто-напросто начинают смотреть: где, что, какие квартиры. То есть нужно обойти всю высотку, чтобы уничтожить противника», — объяснил Борзенко.
Для подобных операций необходима поддержка артиллерии. В свое время в Мариуполе во многих домах были разбиты именно верхние этажи именно потому, что там сидели снайперы или гранатометчики, напомнил эксперт.
Почему важен Волчанск
В отличие от многочисленных мелких населенных пунктов Волчанск — город, там есть железнодорожная станция, система развязок и так далее, добавил Борзенко. Это стратегическая точка, откуда подвозили боеприпасы на линию боестолкновения.
Мы сейчас работаем по перерезанию шоссе, железнодорожных станций, чтобы отрезать все линии снабжения. С этой точки зрения Волчанск очень важен: когда мы полностью его возьмем, соседние населенные пункты, которые пока находятся в руках ВСУ, останутся без боеприпасов, провианта, техники.
Алексей Борзенко
Кроме того, взятие Волчанска открывает для армии России возможность идти дальше, в первую очередь в сторону Харькова. Украинская армия этого боится: они перебросили с других участков фронта и сосредоточили у города большое число воинских частей, чтобы закрыть это направление и держать его зубами, уточнил эксперт.
Такая перестановка ослабила неприятеля на тех участках, откуда «взяли» части ВСУ. В то же время это помогло россиянам усилить давление и постепенно, избегая больших потерь, продвигаться дальше и дальше, планомерно вытесняя противника. На каком-то этапе украинский фронт посыпется.
Вот почему западные средства массовой информации обеспокоены тем, что мы, хоть и малой скоростью, но продолжаем освобождать все то, что отдали в 2023 году, когда была попытка наступления ВСУ.
Алексей Борзенко
История Волчанска
От неолита до революции
Волчанск притягивал людей с древности. Археологи нашли там два неолитических поселения V–IV тысячелетий до нашей эры, курганы раннебронзового века, следы черняховской или, иначе говоря, позднеримской культуры, существовавшей на территориях Украины, Молдавии и Румынии в II–IV веках.
Позже, в VIII–IX веках, в этом районе стояли хазарский город и цитадель с линиями обороны. Все пришло в упадок после набегов восточных кочевых племен и татаро-монгольского нашествия. Лишь к 1674 году по велению царя Алексея Михайловича там появились переселенцы «черкасов из малороссийских и заднепровских городов».
Интересно
В 1780-м на карте появился уже уездный город Волчанск, а спустя год императрица Екатерина II утвердила его герб: на верхнем золотом поле красовались перекрещенные рог изобилия с плодами и кадуцей как символ торговли; внизу бежал серебряный волк. Щит был увенчан серебряной городской короной с тремя башенками.
Промышленность Волчанска начала развиваться во второй половине XIX века. В городе заработали маслобойня, два кирпичных завода, паровая мельница, спиртовой, пивной, сахарный и свечной заводы.
Скоро появились первая типография, общественная библиотека, построили железнодорожную ветку Волчанск — Белгород.
От революции до «самостийности»
Советская власть пришла в Волчанск 21 декабря 1917 года и до весны 1918-го прописала его в состав РСФСР. Потом лихорадка Гражданской войны несколько раз меняла власть: немцы, снова красные, белые.
Только к концу 1919 года большевики окончательно укрепились на этой земле, и город отошел к Украинской ССР.
К началу Великой Отечественной войны в Волчанске работали ткацкая, швейная и обувная фабрики. В городе было три техникума: педагогический, механизации сельского хозяйства и медицинский, три средние и две семилетние школы.
В первый раз немцы оккупировали Волчанск 31 октября 1941 года, но менее чем через месяц его освободили. Второй раз фашисты пришли в июле 1942-го и продержались там чуть больше семи месяцев — 9 февраля 1943-го гитлеровцев окончательно выбили во время Харьковской наступательной операции.
После войны, как и вся страна, Волчанск постепенно восстановился. Появились железобетонные мосты через Волчью реку, построили районный Дом культуры. Открылись новые школы — общеобразовательные и музыкальная, — медицинское и авиационное училище, техникум, больницы, клубы, кинотеатр и библиотеки.
Заработали новые заводы: обозный, стройматериалов, асфальтовый, хлебный, маслодельный, маслоэкстракционный. Также в городе появились обувная, хлопкоткацкая и мебельная фабрики, мясокомбинат, комбинат хлебопродуктов, бытового обслуживания, а также райсельхозтехника.
Все это народное достояние технично прибрали к рукам после обретения Украиной независимости: в мае 1995 года новые хозяева приватизировали почти все предприятия города. Многие из них, например маслодельный и хлебный заводы, прекратили существование. Сам Волчанск стал приграничным городком с таможенным постом.