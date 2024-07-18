Армия России освобождает Харьковскую область. История города Волчанска

Российские военные методично освобождают Волчанск. После развала СССР Украина получила этот город в Харьковской области вместе со многими предприятиями, но успела почти все разбазарить. О его истории и значении для СВО — в материале 360.ru.

Что происходит в районе Волчанска Армия России взяла под контроль первую линию высотных жилых домов в Волчанске Харьковской области. Командир отряда спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов рассказал, что за последние дни продвижения это был самый тяжелый участок. Неделю назад российские военные рапортовали об успешном продвижении вдоль реки Северский Донец. Им удалось вклиниться в оборону противника юго-западнее Волчанска и отрезать пути отступления украинским солдатам. Ранее стало известно, что ВСУ сбрасывали с дронов отравляющие вещества на Волчанском и Липцевском направлениях. Такие атаки вызывали химические ожоги и отравления дыхательной системы. Российские представители передали эту информацию в организации по запрещению химического оружия в Нью-Йорке и Гааге.

Фото: Российский сол на СВО. Tsitsagi Nikita / Global Look Press

Высотки — опора снайперов Трудности при продвижении российских солдат в районе высотных жилых домов закономерны, отметил в разговоре с 360.ru заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный эксперт Алексей Борзенко. Ведь там, наверху могут быть снайперские «гнезда», солдаты с гранатометами и другой легкой техникой.

Во время боев верхние точки играют большую роль, поскольку сверху видно все, крайне сложно скрываться. Вычищать эти дома от неприятеля — тоже большая сложность, как и любые городские бои. Алексей Борзенко

Военный эксперт уточнил, что в конфликтах существуют две самые кровопролитных ситуации. Первая — это встречный бой в лесу, когда противоборствующие солдаты неожиданно сталкиваются друг с другом. После таких встреч обычно всегда много потерь с обеих сторон. «Вторая ситуация — штурм высотных зданий. Нужно вычислять все опасные точки, потом каждую высотку зачищать. Представьте, что вот вошли штурмовики и просто-напросто начинают смотреть: где, что, какие квартиры. То есть нужно обойти всю высотку, чтобы уничтожить противника», — объяснил Борзенко. Для подобных операций необходима поддержка артиллерии. В свое время в Мариуполе во многих домах были разбиты именно верхние этажи именно потому, что там сидели снайперы или гранатометчики, напомнил эксперт.

Фото: Мариуполь после боев. Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Почему важен Волчанск В отличие от многочисленных мелких населенных пунктов Волчанск — город, там есть железнодорожная станция, система развязок и так далее, добавил Борзенко. Это стратегическая точка, откуда подвозили боеприпасы на линию боестолкновения.

Мы сейчас работаем по перерезанию шоссе, железнодорожных станций, чтобы отрезать все линии снабжения. С этой точки зрения Волчанск очень важен: когда мы полностью его возьмем, соседние населенные пункты, которые пока находятся в руках ВСУ, останутся без боеприпасов, провианта, техники. Алексей Борзенко

Кроме того, взятие Волчанска открывает для армии России возможность идти дальше, в первую очередь в сторону Харькова. Украинская армия этого боится: они перебросили с других участков фронта и сосредоточили у города большое число воинских частей, чтобы закрыть это направление и держать его зубами, уточнил эксперт.

Такая перестановка ослабила неприятеля на тех участках, откуда «взяли» части ВСУ. В то же время это помогло россиянам усилить давление и постепенно, избегая больших потерь, продвигаться дальше и дальше, планомерно вытесняя противника. На каком-то этапе украинский фронт посыпется.

Вот почему западные средства массовой информации обеспокоены тем, что мы, хоть и малой скоростью, но продолжаем освобождать все то, что отдали в 2023 году, когда была попытка наступления ВСУ. Алексей Борзенко

История Волчанска От неолита до революции Волчанск притягивал людей с древности. Археологи нашли там два неолитических поселения V–IV тысячелетий до нашей эры, курганы раннебронзового века, следы черняховской или, иначе говоря, позднеримской культуры, существовавшей на территориях Украины, Молдавии и Румынии в II–IV веках. Позже, в VIII–IX веках, в этом районе стояли хазарский город и цитадель с линиями обороны. Все пришло в упадок после набегов восточных кочевых племен и татаро-монгольского нашествия. Лишь к 1674 году по велению царя Алексея Михайловича там появились переселенцы «черкасов из малороссийских и заднепровских городов».

Интересно Своим названием Волчанск обязан левому притоку Северского Донца — Волчьей реке. По легенде, она появилась волшебным образом. В тех краях обитало много волков, и после смерти вожака стаю хотела было возглавить его волчица. Но половина санитаров леса отказались от матриархата. Тогда вдова с приверженцами решила вырыть в горе логово. Но неожиданно оттуда хлынула вода — так и образовалась река Волчья. Она помогала волчице и ее стае, а также их потомкам. Однако с середины XX века волков в тех краях практически нет. Своим названием Волчанск обязан левому притоку Северского Донца — Волчьей реке. По легенде, она появилась волшебным образом. В тех краях обитало много волков, и после смерти вожака стаю хотела было возглавить его волчица. Но половина санитаров леса отказались от матриархата. Тогда вдова с приверженцами решила вырыть в горе логово. Но неожиданно оттуда хлынула вода — так и образовалась река Волчья. Она помогала волчице и ее стае, а также их потомкам. Однако с середины XX века волков в тех краях практически нет.

В 1780-м на карте появился уже уездный город Волчанск, а спустя год императрица Екатерина II утвердила его герб: на верхнем золотом поле красовались перекрещенные рог изобилия с плодами и кадуцей как символ торговли; внизу бежал серебряный волк. Щит был увенчан серебряной городской короной с тремя башенками.

Фото: Герб Волчанска из книги «Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи» 1899 года и современная версия украинского историка и геральдиста Андрей Гречило 1999 года / Викимедиа

Промышленность Волчанска начала развиваться во второй половине XIX века. В городе заработали маслобойня, два кирпичных завода, паровая мельница, спиртовой, пивной, сахарный и свечной заводы. Скоро появились первая типография, общественная библиотека, построили железнодорожную ветку Волчанск — Белгород.

Фото: Свято-Троицкий собор города Волчанска, был взорван в 1937 году / Викимедиа

От революции до «самостийности» Советская власть пришла в Волчанск 21 декабря 1917 года и до весны 1918-го прописала его в состав РСФСР. Потом лихорадка Гражданской войны несколько раз меняла власть: немцы, снова красные, белые. Только к концу 1919 года большевики окончательно укрепились на этой земле, и город отошел к Украинской ССР.

К началу Великой Отечественной войны в Волчанске работали ткацкая, швейная и обувная фабрики. В городе было три техникума: педагогический, механизации сельского хозяйства и медицинский, три средние и две семилетние школы. В первый раз немцы оккупировали Волчанск 31 октября 1941 года, но менее чем через месяц его освободили. Второй раз фашисты пришли в июле 1942-го и продержались там чуть больше семи месяцев — 9 февраля 1943-го гитлеровцев окончательно выбили во время Харьковской наступательной операции. После войны, как и вся страна, Волчанск постепенно восстановился. Появились железобетонные мосты через Волчью реку, построили районный Дом культуры. Открылись новые школы — общеобразовательные и музыкальная, — медицинское и авиационное училище, техникум, больницы, клубы, кинотеатр и библиотеки.

Фото: Центр Волчанска / Викимедиа

Заработали новые заводы: обозный, стройматериалов, асфальтовый, хлебный, маслодельный, маслоэкстракционный. Также в городе появились обувная, хлопкоткацкая и мебельная фабрики, мясокомбинат, комбинат хлебопродуктов, бытового обслуживания, а также райсельхозтехника. Все это народное достояние технично прибрали к рукам после обретения Украиной независимости: в мае 1995 года новые хозяева приватизировали почти все предприятия города. Многие из них, например маслодельный и хлебный заводы, прекратили существование. Сам Волчанск стал приграничным городком с таможенным постом.