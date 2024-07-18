ВСУ уличили в применении химического оружия

Рябков заявил, что ВСУ применяют химическое оружие против ВС России

Украинские боевики на передовой применяли химическое оружие против российских военных. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, российская сторона передает информацию по этим фактам в организации по запрещению химического оружия в Нью-Йорке и Гааге.

«Необходимо разделять вопрос о применении отравляющих веществ. Безусловно, мы фиксируем это в действиях ВСУ. Передаем эту информацию по профильным каналам», — сказал дипломат.

В начале июля глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщал, что ВСУ применяли химическое оружие на Липцевском и Волчанском направлениях в Харьковской области. Он отмечал, что отравляющие вещества провоцировали химические ожоги и отравления дыхательной системы.

Ранее посол России при ОЗХО также обвинил Украину в использовании боевых отравляющих веществ.