ВС России взяли под контроль первую линию высотных жилых домов в Волчанске

Алаудинов: ВС России взяли под контроль первую линию высотных домов в Волчанске

Российские военные взяли под контроль первую линию высотных жилых домов в Волчанске Харьковской области. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 1» замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир отряда спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«За последние дни, надо отметить, что самый тяжелый участок — это высотные дома в Волчанске. Первая линия этих высотных домов <…> уже полностью находится под контролем подразделений Минобороны России», — уточнил он.

Неделю назад военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военные отрезали украинским пути отступления под Волчанском.

Ранее Алаудинов сообщил, что для победного завершения специальной военной операции до конца года имеются все предпосылки. Он отмечал, что ВС России наступают по всей линии боевого соприкосновения.