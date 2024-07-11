Ганчев заявил, что ВСУ применили химоружие в Харьковской области

Вооруженные силы Украины использовали химическое оружие на Волчанском и Липцевском направлениях в Харьковской области. Об этом сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев. Его слова привело РИА «Новости».

«Такие факты зафиксированы», — подчеркнул он.

По словам Ганчева, информации о летальных исходах не поступало. Но сброшенные с БПЛА отравляющие вещества провоцировали отравления дыхательной системы и химические ожоги.

Накануне советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что ВСУ сбросили на него боеприпас с токсичным веществом. Чиновник получил глубокие химожоги «до мяса». Гагин выразил надежду, что в ООН услышат о фактах использования ВСУ токсичных веществ.