Российские военные отрезали пути отступления ВСУ под Волчанском

Российские военные отрезали пути отступления украинских боевиков под Волчанском в Харьковской области. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал в своей группе во «ВКонтакте» .

«В ходе активных боевых действий ВС РФ вклинились в оборону противника юго-западнее населенного пункта Волчанск. Это удалось благодаря продвижению вдоль реки Северский Донец», — заявил он.

В итоге украинскую группировку охватили российские штурмовики, и ВСУ утратили пути отступления. Информацию Марочко предоставил, ссылаясь на собственные источники.

Офицер также сообщил, что на Сватовско-Кременском участке российские военные улучшили тактическое положение, им удалось вытеснить противника с выгодных позиций. В Парнянском лесу бойцы обнаружили подвижный пункт управления украинских боевиков и уничтожили его.

Ранее Марочко рассказывал, что ВС России улучшили положение на Купянском направлении. Также российские бойцы ликвидировали опорный пункт ВСУ в районе реки Гнилица и заняли позиции противники около Степовой Новоселовки.