«В окопах наши дети». Что заставляет чиновников уходить добровольцами на СВО

Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов с позывным Кубинец погиб 2 февраля в Курской области, выполняя боевое задание. Он один из многих чиновников, отправившихся добровольцами на фронт и не желающих оставаться в стороне от боевых действий, которые решат судьбу не только России, но и мира в целом. В подборке 360.ru — истории чиновников-добровольцев, ушедших на СВО защищать Родину.

Кубинец из Приморья Вице-губернатор Приморского края, которого на фронте звали Кубинец, был основателем и первым командиром добровольческого отряда «Тигр».

Фото: РИА «Новости»

После участия в боевых действиях в зоне СВО Ефремов вернулся в Приморье, но когда украинские боевики вторглись в Курскую область, он собрал отряд и отправился в приграничье для защиты региона. В воскресенье, 2 февраля, он выехал на передовую для рекогносцировки и погиб. «Я знаю, что его друзья и сослуживцы сделают все, чтобы отомстить за него. Мы продолжим громить врага в память о нем. Мы всегда будем гордиться теми ребятами, кто первым пришел по зову сердца на выручку нашим людям, кто пришел очистить землю от нацистов», — заявил глава Приморского края Олег Кожемяко.

Долг офицера Главный федеральный инспектор по Камчатскому краю Евгений Макаров ушел на фронт добровольцем в сентябре 2022 года.

Фото: РИА «Новости»

Он окончил Академию права и управления Министерства юстиции и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы. Макаров служил в органах госбезопасности с 2002 по 2020 год. «Я так воспитан — Родину защищать. Я — офицер, хоть и в запасе. Это мой долг», — подчеркнул Макаров, объясняя свое решение отправиться в зону спецоперации.

«Сейчас стране это надо» В сентябре 2022 года из администрации Нижнего Новгорода уволился заместитель главы администрации Илья Штокман. Он не подлежал мобилизации, но ушел на фронт добровольцем.

Фото: Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман / РИА «Новости»

«Иногда есть слово „надо“. Я считаю, что сейчас стране это надо», — пояснил Штокман свой уход из мэрии. Штокману на тот момент было 47 лет, воспитывал троих детей. Мужчина не служил в армии, окончил факультет вычислительной математики и кибернетики, после университета в 1998 году за границей начинал свой профессиональный путь с работы грузчиком на пекарне, а в итоге смог стать руководителем проектов крупной IT-компании. В 2019 году стал победителем конкурса «Лидеры России». В администрации Нижнего Новгорода Штокман работал с декабря 2020 года.

Якутия — кузница героев Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев заключил контракт с Министерством обороны в сентябре 2024 года. Накануне, 2 февраля, стало известно, что он получил тяжелое ранение.

Фото: Глава администрации Читы Александр Сапожников / РИА «Новости»

Шамаеву 39 лет. Университет он окончил в 2009-м, с 2012 по 2018 год работал в том же вузе. Потом два года был референтом департамента внутренней политики главы региона и правительства. В 2021-м занял должность министра по делам молодежи Якутии. В 2024 году его контракт приостановили в связи с уходом на СВО. Его обязанности исполняет Игорь Юргин, который также был участником спецоперации и стал Героем России. Шамаев вел Telegram-канал о фронтовой жизни. Пока солдат защищал Родину, у него родилась младшая дочь.

Призвание — Родину защищать Глава администрации Читы Александр Сапожников оставил свой пост и решил отправиться в зону специальной военной операции в ноябре 2022 года.

Фото: РИА «Новости»

«Как десантник с боевым опытом, как гражданин, я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков. Мой долг и мое призвание — вновь встать на защиту нашей страны», — заявил Сапожников. Ранее Сапожников участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе, был ранен, затем служил по контракту в автомобильной бригаде. Глава администрации награжден медалью Жукова, «За воинскую доблесть» второй степени и «За отличие в военной службе».

Из областной думы в окопы Депутат Мособлдумы Игорь Коханый в начале октября 2024 года отправился в зону СВО добровольцем, сложив депутатские полномочия. Он заключил контракт с добровольческим соединением «Каскад».

Фото: Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов / РИА «Новости»

В областной думе Коханый с 2021 года возглавлял комитет по строительству и молодежной политике. Он — член фракции «Единая Россия», кандидат юридических наук. На момент подписания контракта Коханому исполнилось 56 лет.

Все на алтарь победы Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов принял решение отправиться в зону СВО и попросил освободить его от должности председателя. На фронт депутат отправился вместе со всей семьей. Супруга Хубезова работала педиатром, его сын — хирургом.

Фото: Экс-руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин / РИА «Новости»

«В окопах сидят наши дети, они отдают за нас свои жизни. Я обязан быть рядом», — заявил депутат. В шоу «Дайте сказать!» Хубезов рассказал, как на фронте оказалась его семья. «Все, что было, все положил на алтарь победы, так и есть. Но жену-то точно не планировал туда с собой брать. <…> В общем, там на тот момент были очень востребованы как раз педиатры», — отметил Хубезов. На СВО он отправился в качестве добровольца почти в начале спецоперации, подписал контракт на три месяца. За две недели до демобилизации приехал его сын. Хубезов демобилизовался в январе 2023 года. Он был первым депутатом, заключившим контракт с Минобороны для участия в СВО. В декабре 2024 года Хубезов стал «Человеком года». Награду присудили за особый вклад в развитие культуры взаимопомощи и благотворительности в России.

На фронт за мечтой Бывший руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин уехал в зону СВО осуществлять мечту. Для радиообмена он взял позывной Космос. Мечтать об окопах и защите Родины Рогозин начал в 2014 году. В соцсети тогда он написал, что «поменял бы сейчас, не задумываясь ни на миг, все свои должности на счастье быть в одном окопе с защитниками Славянска». Свою мечту он осуществил в октябре 2022 года. «Теперь хочу, чтобы мечта о Славянске сбылась. Кто бы что ни говорил. Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца», — написал Рогозин о своем решении. На фронте Рогозин, который является сенатором от Запорожской области, командует отрядом Б.А.Р.С. «Сармат». Из зоны СВО он не раз критиковал федеральных чиновников, в частности, за неотвеченный звонок в выходной день.