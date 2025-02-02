Вице-губернатор Приморья погиб на боевом задании в Курской области

Кожемяко заявил о гибели своего зама Ефремова на задании в Курской области

Курирующий внутреннюю политику вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов погиб в Курской области при выполнении боевого задания. Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяко .

Он напомнил, что Ефремов был основателем и первым командиром добровольческого отряда «Тигр», который отлично проявил себя в зоне проведения специальной военной операции.

После участия в боевых действиях Ефремов вернулся в Приморье, где занимался помощью бойцам.

«Когда враг вторгся в Курскую область, он собрал всех ребят, с кем служил, с кем учился в Рязанском десантном военном училище, чтобы пойти и защитить нашу землю. Он с честью и мужеством выполнял боевые задачи, прославляя морскую пехоту, отряд „Тигр“ и Приморский край», — заявил Кожемяко.

Губернатор добавил, что в воскресенье, 2 февраля, Ефремов выехал на передовую для проведения рекогносцировки и погиб.

«Я знаю, что его друзья и сослуживцы сделают все, чтобы отомстить за него. Мы продолжим громить врага в память о нем. Мы всегда будем гордиться теми ребятами, кто первым пришел по зову сердца на выручку нашим людям, кто пришел очистить землю от нацистов», — подытожил глава Приморского края.

Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов носил позывной Кубинец. В начале декабря в эфире 360.ru он рассказывал, что проникшие в Курскую область украинские диверсанты часто выдавали себя за гражданских. Он подчеркнул, что благодаря организованной проверке документов и нескольким уровням контроля подобные вылазки замаскированных боевиков удалось остановить.