Участник СВО Хубезов стал «Человеком года»

Участник спецоперации, кавалер ордена Мужества Дмитрий Хубезов получил награду из рук главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян. Об этом сообщила пресс-служба форума.
«Награду в специальной номинации „Человек года“ присуждают за особый вклад в развитие культуры взаимопомощи и благотворительности в России», — отметили в сообщении.
Уроженец Горного Алтая Хубезов спасал жизни людей в зоне боевых действий спецоперации. Также с ним рядом была его семья: супруга работала педиатром, сын трудился хирургом в полевом госпитале, когда закончился контракт отца.
Ранее президент России Владимир Путин наградил победительницу в номинации «Волонтер года — 2024» жительницу Курской области Марии Карпенко. Орден Мужества также получил краснодарский волонтер Федор Геращенко, получивший ранение под Курском.
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