Героя России назначили и. о. министра по делам молодежи в Якутии

Герой России Игорь Юргин стал и. о. министра по делам молодежи в Якутии

Новым исполняющим обязанности министра по делам молодежи в Якутии назначили героя России Игоря Юргина. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Айсен Николаев.

Он отметил, что прежний глава регионального ведомства Петр Шамаев принял решение подписать контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО.

«Исполняющим обязанности министра сегодня назначен Герой России Юргин Игорь Васильевич. Это человек, чьи несгибаемая воля и подвиги для каждого из нас служат источником вдохновения», — заявил Николаев.

Губернатор отметил, что поступок Шамаева стал ярким примером его патриотизма. Также глава региона выразил уверенность, что благодаря личным качествам Юргин успешно справится с задачами на новом посту.

Ранее стало известно, что после заключения контракта с Минобороны военные получат 400 тысяч рублей и выплату от региона.