«На фронте нет выходных и праздников». Рогозин разнес ушедшего отдыхать чиновника

Командующий отрядом Б.А.Р.С. «Сармат» сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин обвинил федеральных чиновников в безразличии к бойцам, которые находятся в зоне спецоперации. В Telegram-канале он рассказал, что пытался связаться с одним из государственных служащих для решения важного вопроса, но в ответ услышал, что сейчас выходной.

Рогозин подчеркнул, что уже не в первый раз сталкивается с тем, что сотрудники федеральных ведомств в субботу и воскресенье уходят в «полную изоляцию».

«Наплевать им, что нам с фронта до них и в рабочий-то день не дозвониться, не протиснуться со своими вопросами сквозь их напудренных секретарш и косящих от армии мускулистых фитнес-охранников со своими вопросами. А тут, понимаешь, суббота! А сегодня вообще — воскресенье!» — написал Рогозин.

Сенатор добавил, что на фронте дни недели не играют никакой роли. Важнее тактическая обстановка и принятие решений, часть из которых лежит на федеральных властях, и им не стоит про это забывать.

«На фронте не существует суббот и воскресений, не бывает выходных и праздников», — подчеркнул Рогозин.

Он отметил, что чиновникам нужно осознать, что следующего звонка в условиях боевых действий может и не быть, а важное время уйдет. При этом ответственность за подобное отношение рано или поздно достигнет каждого государственного служащего, ставящего личный отдых выше дел страны.

«Думайте об армии всегда, иначе в следующий раз проснетесь не от утренней воскресной неги, а от грохота рушащегося под вами дома», — предупредил Рогозин.

В конце декабря прошлого года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал заботу о военных главной задачей властей всех уровней. Он подчеркнул, что это понимание должно прийти к каждому чиновнику вместе с осознанием, что это долговременный приоритет.