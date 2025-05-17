В диалоге России и Украины увидели надежду на прорыв. Но договориться будет сложно

Накануне в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры, главным итогом которых стало решение о масштабном обмене пленными и продолжении диалога. Украина запросила встречу глав государств, Россия приняла это к сведению. Стороны договорились представить свое видение прекращения огня в деталях. Чего ждать дальше — в материале 360.ru.

Надежда на прорыв Вчерашняя встреча в Турции показала, что России и Украине договориться будет очень сложно, но тот факт, что диалог все же начался, — это позитивный момент, рассказал 360.ru политолог-американист Малек Дудаков. «Вчерашняя встреча в Стамбуле показала, что очень сложно нам будет договориться. Но все-таки переговоры стартовали, это позитивный момент, и то, что там произошел обмен пленными и так далее — это уже не полностью безрезультатно все случилось. Возможно, следующая встреча состоится в июне и дальше какой-то переговорный процесс все-таки будет идти», — отметил эксперт. На этом фоне продолжится переговорный трек с Соединенными Штатами. Не исключено, что в ближайшие месяцы состоится встреча лидеров двух стран: Владимира Путина и Дональда Трампа. «Тогда можно будет действительно надеяться на некий прорыв в рамках переговорного процесса. Но это не самая ближайшая перспектива. В лучшем случае — лето, может быть начало осени этого года, если, опять же, обстоятельства будут тому благоволить», — подчеркнул Дудаков.

Фото: РИА «Новости»

Дальше — война? Несмотря на обстановку на фронтах, Россия привержена политике движения к миру и прекращению украинского конфликта. Но важно четко понять, что для этого необходимо добиться поставленных Путиным задач, напомнил 360.ru. директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. Он назвал первый этап, который последует за вчерашними переговорами в Стамбуле. «Давайте по этапам. Первое, что будет дальше, — война, точка. <…> Я неоднократно продвигал тезис о том, что у нас идет не СВО — специальная военная операция, а СПО — специальная политическая операция. Потому что на первом месте стоят политические задачи, а уже на втором — военные. <…> В данном случае такая постановка специальной операции говорит о том, что мы очень много не делаем того, что нужно делать с точки зрения военной логики для успешного завершения операции», — отметил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Речь идет об уничтожении центров принятия решений на Украине, каналов коммуникаций, мостов, точек ввоза боеприпасов из Польши, Словакии и Венгрии. «Сейчас, после этих переговоров, становится понятно, что мы можем сместить акценты с СПО на СВО. <…> Мы должны добиться выполнения тех задач, о которых не раз говорил наш президент», — подчеркнул политолог. Главные цели: освобождение конституционных территорий России;

обеспечение «пояса безопасности»;

нейтральный статус Украины;

отмена на Украине всех дискриминационных законов в отношении русскоязычного населения и православной церкви;

демилитаризация Украины. После стамбульских переговоров Россия ни на шаг не отступила от этих задач.

Фото: РИА «Новости»

Последствия переговоров в Стамбуле и продолжение диалога Во время переговоров в Стамбуле «пушки не молчали» и «пули не переставали летать». Россию пытались заставить согласиться на временное прекращение огня, чтобы Украина успела перевооружиться, но этого не произошло.

И не случилось еще с политической точки зрения очень важного события. Россия не показала себя агрессором, как нас пытались выставить. <…> Это очень важно и четко прослеживалось по итогам работы нынешней делегации во главе с Владимиром Мединским, и это большой плюс ему, лично составу той делегации и, конечно, Владимиру Владимировичу, который инструктировал эту делегацию и напутствовал ее. Геннадий Подлесный Директор центра прикладной социологии и политологии

Второй этап происходящего — продолжение переговоров. Но они не могут завершиться в течение нескольких недель. Возможно, на это потребуются месяцы и качество встреч будет зависеть от ситуации «на земле». «Если мы в течение нескольких месяцев выйдем на границы своих конституционных территорий — то это один вопрос. Если мы выйдем на эти же границы в течение, допустим, полугода, — это другой вопрос. Соответственно, количество встреч и переговоров будет зависеть от сроков решения нами задачи № 1: освобождение своих конституционных территорий», — объяснил эксперт. Затем необходимо создать пояс безопасности и отрезать Украину от Черного моря.

Фото: РИА «Новости»

«В моем понимании, это не только Черниговская, Сумская, Днепропетровская, Харьковская области, но это и Николаевская, Одесская области. Без денацификации и демилитаризации этих регионов мы не сможем себя чувствовать в безопасности. А вот если мы выполним эту задачу № 2, тогда можно будет переходить к третьей задаче», — считает специалист. Третья задача заключается в том, чтобы на месте нынешней Украины было новое государство. «Будет оно называться Новая Украина, Демократическая Украина — как угодно, но это должно быть государство нейтральное, со всеми вытекающими последствиями. Таким образом мы вновь возвращаемся к тому, что переговорный трек продолжается и будет продолжаться еще достаточно долго», — отметил Подлесный.

Фото: РИА «Новости»

Когда состоится следующий раунд переговоров В рамках продолжения стамбульского процесса потребуется время, чтобы осмыслить сделанное и подготовить ряд документов. «Я напомню, что наша делегация предложила и украинская делегация согласилась с тем, что необходимо в письменной форме положить на бумагу те предложения по перемирию, которые хотят от нас украинцы и все их союзники», — сказал политолог. В адрес России было много визга, криков и требований со стороны объединенного Запада. Но все это не ложилось на бумагу. Российской стороне не поступали документы на основании заявлений должностных лиц или дипломатические письма. «Но это все должно быть в письменной форме, и это все должно тщательно изучаться. Потребуется, наверное, как минимум недели три, чтобы можно было говорить о том, что мы готовы обсудить предложения нашей делегации, принятые украинскими переговорщиками», — добавил Подлесный. Следующая встреча тоже должна быть результативной. Перед ней необходимо провести закрытые консультации, на которых удастся сблизить позиции.

Если это произойдет, то, конечно, встреча будет в течение месяца даже, от трех до четырех недель. Если этого не произойдет, то такая встреча может произойти через две недели, но только результата не будет и вряд ли на это согласится наш Верховный главнокомандующий. Геннадий Подлесный Директор центра прикладной социологии и политологии

Последствия для отношений с США Встреча в Стамбуле стала «подарком» Трампу от России. Теперь американский лидер может заявить, что это он усадил всех за стол переговоров. «„Никто не мог, а я, Трамп Великий, это сделал. <…> Трамп должен оценить, что это уже не первый „подарок“ Путина ему для поднятия его имиджа», — заявил Подлесный. Теперь президент США в течение нескольких дней может позвонить российскому коллеге. Но с точки зрения дипломатии это должно произойти после того, как переговорщики сумеют обсудить какие-то вопросы, которые потом прозвучали бы на официальном уровне, и прийти к общему знаменателю. «Если исходить из того, что говорит Трамп, и того, что говорит наш Владимир Путин, у нас очень мало точек соприкосновения по вопросу завершения конфликта. <…> Мы можем предположить, что в дальнейшем будет происходить постепенное сближение позиций по Украине, потому что это прежде всего выгодно Соединенным Штатам Америки», — уточнил эксперт. В дальнейшем не исключены личные контакты глав России и США.

Фото: РИА «Новости»

Развитие ситуации на СВО Российские войска шли, идут и продолжат идти вперед, несмотря ни на какие переговоры. В ближайшие дни армия выйдет на границу Днепропетровской области, а затем — еще дальше, считает Подлесный. Это необходимо для решения упомянутых задач СВО. «На следующих переговорах однозначно должны обсуждать вопросы, связанные с перемирием: это то, что собиралась украинская делегация, подзуживаемая Западом, обсуждать уже на этих переговорах, но наши сделали разворот в противоположную сторону», — добавил эксперт. Для установления перемирия необходимо обозначить несколько критериев. Так, не должно быть: поставок вооружения Запада на Украину;

массовой мобилизации на Украине;

обстрелов, которыми Украина сопровождает любые договоренности, и налетов БПЛА.

Фото: РИА «Новости»

В случае нарушений перемирие прекратит свое действие. Кстати, оно вряд ли будет бессрочным. «Будет ли оно бессрочным? Я думаю, что до такого вряд ли удастся договориться, потому что это ни в их, ни в наших интересах. Мы находимся на той стадии конфликта, когда не достигли основных задач», — напомнил Подлесный. Россия не может допустить, чтобы ее граждане были в оккупации. Стране не нужно разделение по корейскому сценарию. Россиянам нужна победа и за ценой они не постоят, выразил надежду Подлесный. Он призвал общество объединиться и всеми силами и средствами поддержать героев, который сейчас находятся в зоне спецоперации.