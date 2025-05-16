Российско-украинская встреча в Стамбуле завершилась

Российско-украинские переговоры в Стамбуле завершились, продлившись менее двух часов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел Турции.

Переговоры проходили во дворце Долмабахче. Россию на них представляли девять человек, Украину — 11, с обеих сторон в делегации входили представители Министерств иностранных дел, Генеральных штабов, военной разведки и президентских администраций.

При этом часть украинских переговорщиков были в военной форме, тогда как российская делегация в полном составе — в гражданской одежде.

Министр обороны Рустем Умеров ранее заявил, что Украина готова к полному прекращению огня и переговорам на самом высоком уровне.