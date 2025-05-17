Путин не выходил на контакт с Трампом после переговоров с Украиной в Стамбуле

Лидеры России и США не созванивались после переговоров дипломатов в Стамбуле 16 мая. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило
РИА «Новости».
Он подтвердил, что контактов между президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом не было. Песков добавил, что Кремль проинформирует, когда лидеры посчитают целесообразным провести телефонные переговоры.
Ранее пресс-секретарь главы государства заявил о
возможном международном звонке российского лидера вечером 16 мая. До этого Трамп не исключал, что поговорит с Путиным. Также он выразил желание провести с ним встречу, как только ее получится организовать.
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