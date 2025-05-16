Россия и Украина на переговорах в Стамбуле достигли соглашения о новой встрече

МИД Турции назвал встречу в Стамбуле важным днем для достижения мира

Российская и украинская делегации согласились, что необходимо провести еще одну встречу. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, сообщило РИА «Новости» .

По его словам, переговоры стали важным событием для достижения мирного урегулирования, и турецкая сторона продолжит прилагать усилия для завершения конфликта.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий делегацию, рассказал об итогах встречи в Стамбуле. По его словам, российская сторона сочла удовлетворительными итоги переговоров.

Государства решили в деталях разработать предложения по прекращению огня, а также провести крупнейший обмен пленными. Мединский добавил, что Россия готова продолжить налаживать диалог с Украиной.