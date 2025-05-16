Россия и Украина на переговорах в Стамбуле достигли соглашения о новой встрече
МИД Турции назвал встречу в Стамбуле важным днем для достижения мира
Российская и украинская делегации согласились, что необходимо провести еще одну встречу. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, сообщило РИА «Новости».
По его словам, переговоры стали важным событием для достижения мирного урегулирования, и турецкая сторона продолжит прилагать усилия для завершения конфликта.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий делегацию, рассказал об итогах встречи в Стамбуле. По его словам, российская сторона сочла удовлетворительными итоги переговоров.
Государства решили в деталях разработать предложения по прекращению огня, а также провести крупнейший обмен пленными. Мединский добавил, что Россия готова продолжить налаживать диалог с Украиной.