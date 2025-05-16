Российская делегация в Стамбуле напомнила Украине условия соглашения 2022 года

Мединский: Россия напомнила в Стамбуле о деталях соглашения с Украиной 2022 года

Российские дипломаты на встрече в Стамбуле рассказали украинской делегации об условиях взаимных соглашений 2022 года. Об этом в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил помощник президента Владимир Мединский.

По его словам, Россия рассматривает встречу в Стамбуле как продолжение переговоров, сорванных в 2022 году.

«Очень важно было напомнить, о чем мы договорились в Гомеле еще в конце февраля, и как это могло закончиться, если бы Украина согласилась на мир», — подчеркнул глава российской делегации.

Он назвал этап договоренностей в Стамбуле в 2022 году «более жестким по отношению к реалиям на земле». Мединский также подчеркнул, что переговоры тогда сорвались из-за прямого вмешательства Запада.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что российские и украинские делегации договорились о новой встрече. Он назвал приговоры в Стамбуле важным днем на пути к достижению мира и добавил, что турецкая сторона продолжит делать все возможное для урегулирования конфликта.