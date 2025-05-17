В Госдуме раскрыли, чему будут посвящены следующие переговоры России и Украины

Во время следующих контактов по украинскому кризису могут пройти обсуждения механизмов прекращения огня. Такое мнение в эфире телеканала «Соловьев Live» высказал глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

«Не будем предвосхищать, придет ли ситуация или процесс к общему знаменателю. Но думаю, что вероятность этого достаточно серьезна», — сказал Слуцкий.

По его словам, позицию по прекращению огня подготовят быстро. Депутат уточнил, что процесс займет несколько дней. Он также предположил, что второй раунд переговоров может стать ключевым.

Ранее представитель Турции заявил, что переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле завершились с более позитивными результатами, чем ожидалось, хоть в некоторые моменты и находились на грани тупика.