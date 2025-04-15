Кровавый след. Минобороны рассекретило детали удара по военному совещанию в Сумах

Вооруженные силы России 13 апреля нанесли ракетный удар по скоплению военнослужащих ВСУ в Сумах. В украинском сегменте интернета сразу возникли заявления о жертвах среди мирного населения. Минобороны России раскрыло, что на самом деле стало целью атаки и какие ракеты использовали для удара. Все, что известно об ударе по Сумам — в материале 360.ru.

Что произошло «Вчера Вооруженными силами Российской Федерации в городе Сумы в условиях активного противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства нанесен удар двумя оперативно-тактическими ракетами „Искандер-М“ по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы „Северск“», — сообщили в минобороны. В ведомстве добавили, что в результате удара уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ. Военкор Евгений Поддубный уточнил, что в этот момент представители ВСУ проводили совещание. На нем присутствовали около 200 украинцев, среди них были командиры штурмовых и механизированных бригад, за которыми тянется «длинный кровавый след». «Потери противника составили до 140 человек, среди них до 60 человек убитыми и до 80 человек ранеными. Уничтожено и повреждено около 30 единиц транспортных средств», — сообщил военкор. В минобороны отметили, что киевский режим продолжает использовать мирное население в качестве живого щита, размещая военные объекты в центре густонаселенного города.

Фото: РИА «Новости»

Кого ликвидировали в Сумах «О ликвидации кого известно точно, так это о комбриге 27 РеАБр полковнике Юрии Юле. Свою должность он получил в 2023 году. Юла был из категории тех самых карателей, которые с началом так называемой „АТО“ убивали мирное население Донбасса», — сообщил Поддубный. Гибель Юлы в понедельник подтвердила Бердичевская районная военная администрация Житомирской области, опубликовавшая некролог. Позднее пост удалили. В украинском сегменте интернета также появилась информация о гибели мирных жителей в результате удара по Сумам. Региональные власти при этом начали публиковать некрологи о военных. Например, власти Черниговской области сообщили о гибели в Сумах военного Владимира Жеребцова, который служил в ВСУ по контракту с 2008 года.

Фото: IMAGO/Andreas Stroh / www.globallookpress.com

Скандал на Украине: зачем военные собрались в городе Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая незамедлительно отреагировала на удар по скоплению украинских военных в Сумах. Она выразила недовольство командованием ВСУ. «Не собирайте на награждение военных, а тем более, в гражданских городах. Россияне опять располагали информацией о скоплении», — написала Безуглая в Telegram-канале. Она напомнила, что это не первый случай удара по скоплению военных, и за эти промахи никого из ответственных не наказали. Мэр украинского города Конотоп Артем Семинихин пригрозил разоблачением, если глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюха и руководитель регионального управления Службы безопасности Украины Олег Красношапка не будут уволены. В обращении в СМИ Семинихин назвал Артюха чучелом и призвал извиниться. «Если ты до 18:00 не встанешь на колени, скотина, и не извинишься перед людьми, и не сложишь свои полномочия… я расскажу, что произошло. Ублюдок», — заявил мэр Конотопа. Семинихин подтвердил, что в городе действительно собирались военные. Он не уточнил, что именно собирается раскрыть о произошедшем в Сумах. Также неизвестно, выполнил ли он свою угрозу.

Фото: РИА «Новости»

Как отреагировали в России Глава МИД России Сергей Лавнов в интервью «Коммерсанту» прокомментировал «крики» со стороны ООН по поводу удара по Сумам и гибели там гражданского населения. Во всемирной организации заявили, что выступают «за прекращение подобных нарушений международного гуманитарного права», а также за урегулирование украинского кризиса на основе Устава ООН и «уважения территориальной целостности Украины и на основе профильных резолюций Генеральной ассамблеи». «Во-первых, международное гуманитарное право категорически запрещает размещать военные объекты на территории гражданских объектов. Размещать вооружения. <…> И у нас есть факты о том, кто находился на том объекте, который был поражен в Сумах. Там была очередная сходка украинских военачальников со своими западными коллегами», — заявил Лавров. Он напомнил, что с начала украинского кризиса командование ВСУ размещало артиллерию и системы ПВО в городских кварталах прямо около детских садов. И этому есть фото- и видео подтверждения в украинских Сетях.

Фото: РИА «Новости»

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что историю в Сумах хотят выдать за новую Бучу. «Подобная история будет выдана за новую Бучу. И это будет сделано с большой поддержкой прессы и другой драматургией, чтобы впечатлить впечатлительного президент США Дональда Трампа», — написала главред. Симоньян заявила, что единственный для киевского режима способ продлить конфликт — постоянно создавать «новые Бучи». На историю в Сумах уже поступила нужная реакция от европейских лидеров и спецпосланника США по Украине Кита Келлога.

Фото: РИА «Новости»

Европейские лидеры отреагировали ожидаемо С соболезнованиями выступили премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. «Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал свою приверженность миру. Теперь президент России Владимир Путин должен согласиться на полное и немедленное прекращение огня без каких-либо условий», — заявил Стармер в соцсети Х. Макрон призвал принять решительные меры, чтобы навязать России прекращение огня.