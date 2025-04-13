Безуглая: ВС России ударили по скоплению военных в центре Сум

Удар российских военных по центру города Сумы пришелся по скоплению военных. Об этом в Telegram-канале сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Не собирайте на награждение военных, а тем более, в гражданских городах. Россияне опять располагали информацией о скоплении», — написала Безуглая, обратившись к командующему войсками теробороны ВСУ Игорю Плахуте и главнокомандующему Вооруженными силами Украины Александру Сырскому.

Парламентарий отметила, что за все прошлые случаи, когда удары наносили по скоплению военнослужащих по случаю награждений, никто из командования армии не подвергся наказанию.

Минобороны России официально об ударе по скоплению боевиков в Сумах не сообщало.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявлял, что поездка главы киевского режима Владимира Зеленского в Сумы станет свидетельством того, что город скоро падет.