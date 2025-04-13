России следует согласиться на перемирие без выдвижения условий. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил об этом в соцсети X .

Он выразил соболезнования в связи с атакой на Сумскую область. По мнению политика, следует как можно скорее остановить огонь.

«Президент [Украины Владимир] Зеленский продемонстрировал свою приверженность миру. Теперь [президент России Владимир] Путин должен согласиться на полное и немедленное прекращение огня без каких-либо условий», — заявил он.

С аналогичным заявлением выступил в соцсети X президент Франции Эммануэль Макрон. Он призвал принять решительные меры, чтобы навязать России прекращение огня.

Российские военные ударили по скоплению военных в Сумах, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Она возложила вину на командование украинской армии. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предупредила, что киевский режим попытается выдать эту атаку за «новую Бучу».