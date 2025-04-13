Историю в Сумах хотят выдать за новую Бучу. И сделают это при поддержке прессы, заявила в Telegram-канале главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Подобная история будет выдана за новую Бучу. И это будет сделано с большой поддержкой прессы и другой драматургией, чтобы впечатлить впечатлительного [президент США Дональда] Трампа», — написала она.

Симоньян отметила, что Украина будет постоянно пытаться «сделать новую Бучу». Это единственный способ для киевского режима продлить конфликт. Нужная реакция, по ее словам, уже поступила — не только от европейцев вроде президента Франции Эммануэля Макрона, но и от спецпосланника США по Украине Кита Келлога.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала не собирать военных в одном месте, не награждать их, чтобы не подвергать опасности. Так она прокомментировала удар по дислокации ВСУ в Сумах.