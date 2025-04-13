Мэр Конотопа потребовал отставки главы Сумской области

Мэр украинского города Конотоп Артем Семинихин с угрозами потребовал от главы Сумской областной военной администрации Владимира Артюха сложить полномочия. Его обращение опубликовала «Страна.ua» .

Семинихин назвал Артюха чучелом и призвал извиниться, а также перед уходом в отставку уволить руководителя регионального управления Службы безопасности Украины Олега Красношапку. В противном случае он пообещал выдать некую правду о произошедшем в Сумах.

«Если ты до 18:00 не встанешь на колени и не извинишься перед людьми, я расскажу, что произошло», — заявил мэр Конотопа.

Перед этим в Сумах прогремели взрывы. Депутат Рады Марьяна Безуглая сообщила о прилете по скоплению бойцов ВСУ. В населенном пункте проходило торжественное награждение бойцов украинских вооруженных сил. По словам Безуглой, прилетело из-за очередной утечки информации, которую допустили спецслужбы Украины.