При отступлении из Курской области украинские военные подорвали газопровод, который питает Европу. Речь идет о газоизмерительной станции «Суджа», через которую проходил крупнейший коридор поставок голубого топлива. Подробности — в материале 360.ru.

Что известно о подрыве ГИС «Суджа» Минобороны сообщило о подрыве ГИС «Суджа» 21 марта. «Данный объект энергетической инфраструктуры, через который ранее осуществлялась прокачка более 40 миллионов кубометров газа в сутки европейским странам-потребителям, с 7 августа 2024 года до настоящего времени находился под контролем ВСУ», — заявили в Минобороны. Там добавили, что украинские боевики в течение всего периода использовали объект как один из «безопасных» логистических пунктов. Следствие установило, что в результате атаки труба получила значительные повреждения.

Фото: РИА «Новости»

Где находится газораспределительная станция Газоизмерительная станция находится на границе России и Украины. В мае 2022 года власти последней решили остановить прием газа для транзита через «Сохрановку». Тогда ГИС «Суджа» стала единственным объектом, через который продолжались поставки. Сам газопровод представляет собой трубу диаметром 1420 миллиметров и первую нитку газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. «Газпром» подавал через оборудование «Суджи» голубое топливо в объеме 42,1 миллиона кубометров в сутки. С 1 января 2025-го транзит приостановили из-за отказа Украины продлить контракт, но труба была под давлением, так как в ней находился газ, оставшийся после заморозки транспортировки — он и сгорел в результате атаки.

Интересно Украина атаковала трубопровод на следующий день после того, как конфликтующие стороны согласились на 30-дневный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Украина атаковала трубопровод на следующий день после того, как конфликтующие стороны согласились на 30-дневный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Зачем ВСУ ударили по ГИС «Суджа» Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с 360.ru напомнил, что накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал Трампа забыть про атомные электростанции и что он никогда в жизни их не отдаст — это достояние украинского народа. Специалист назвал атаку на ГИС продуманной политикой. «Скорее всего, под эгидой Великобритании идет дискредитация политики Трампа по разрешению конфликта мирным путем. Все это сделано не для того, чтобы нанести урон. Это вызов, причем демонстративный. „А что вы мне сделаете? У меня сегодня совсем другие хозяева“. Здесь, скорее всего, мы должны понимать, что это удар по республиканцам и по Трампу», — подчеркнул эксперт. По его мнению, атака не имеет отношения к поставкам газа для Европы. «Дело в том, что если поставки когда-то возобновят, то подпишут новые соглашения. Будет там Украина, не будет там Украины… Сегодня все поставки газа через Украину поставлены на тормоз», — заключил Матвийчук.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Реакция на удар по ГИС В России Атака ВСУ на ГИС «Суджа» наглядно демонстрирует цену заверений Зеленского и его команды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Действия киевского режима хорошо всем известны из многочисленных сообщений СМИ. Публикуются и кадры соответствующие. <… > Поэтому все могут видеть, насколько можно доверять слову Зеленского и слову других представителей киевского режима. Это, кстати, то, о чем мы неоднократно предупреждали наших собеседников», — добавил официальный представитель Кремля. В Минобороны действия украинской стороны назвали преднамеренными, их расценили как провокацию, направленную на дискредитацию мирных инициатив президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов связал атаку на «Суджу» попыткой убить идею запуска газа для Европы.

Они пытаются таким образом эту вот идею по запуску газа для Европы, как говорится, убить просто эту идею. Ну, молодцы, убили (уничтожили ГИС «Суджа» — прим. ред.). Что с этого? Что можно поменять таким образом? Ну это реально, я скажу, люди, у которых агония. И вот эта агония их заставляет совершать такие действия. Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Он назвал украинских военных «моральными уродами», которые бьют по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Удар по станции говорит о нежелании и неготовности Украины к мирному урегулированию конфликта, заявил РИА «Новости» посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. «В этом и проявляются якобы мирные намерения Киева в преддверии договоренности не бить по энергетическим объектам, взорвать энергетику, до которой только можно дотянуться. Это позиция Киева, то есть слова кардинально противоречат действиям, которые предпринимаются Киевом, говорить они могут все, что угодно, но делают все с точностью до наоборот», — подчеркнул он. Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила ВСУ об ответе на подобные атаки. «В случае, если киевский режим продолжит деструктивную линию, российская сторона оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный», — подчеркнула она.

Фото: РИА «Новости»

В мире Индийская газета Times Of India сообщила, что ВСУ пользуются последней возможностью отомстить после того, как российская армия вытеснила их из Курской области. По словам авторов материала, Украина решила, что договоренности о прекращении атак по энергообъектам — не для нее. Ирландский журналист Чей Боуз заявил в социальной сети Х, что Зеленскому нельзя доверять. Украинские войска ударили по станции, через которую газ идет в Европу, и это доказывает его ненадежность главы киевского режима. «Украинцы нанесли удар по ГИС Суджа, через которую газ поставляется в Европу. Зеленскому нельзя доверять», — написал представитель СМИ. Он призвал не надеяться на согласие украинской стороны с условиями мирного соглашения. Операция ВС России близ суджанского газопровода Вооруженные силы России провели операцию поток, в ходе которой бойцы прошли по газопроводу близ Суджи. Результат действий вызвал панику в рядах ВСУ, и украинские командиры дали приказ отступать, сообщила газета The Wall Street Journal. «Ситуация уже была критической… российские войска прорвали украинские линии, пробравшись через газовую трубу 8 марта. Армия Украины заявила, что предотвратила попытку. Солдаты заявили, что это вызвало панику», — написали авторы материала. После атаки ВСУ на ГИС СК возбудил уголовное дело. Следователи продолжают расследовать и другие преступления украинского руководства, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.