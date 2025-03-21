ВСУ намеренно подорвали газоизмерительную станцию «Суджа», чтобы дискредитировать мирные инициативы президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило Минобороны .

По данным военного ведомства, с 7 августа прошлого года объект находится под контролем ВСУ и используется как логистический пункт.

«Таким образом, осуществленный отступающими с территории Курской области подразделениями ВСУ подрыв важного российского энергетического объекта является намеренной провокацией киевского режима», — подчеркнули в министерстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Из-за подрыва объект сильно пострадал. Следователям предстоит выяснить, кто причастен к произошедшему, и привлечь их к ответственности.