ВСУ намеренно подорвали газоизмерительную станцию «Суджа», чтобы дискредитировать мирные инициативы президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило Минобороны.
По данным военного ведомства, с 7 августа прошлого года объект находится под контролем ВСУ и используется как логистический пункт.
«Таким образом, осуществленный отступающими с территории Курской области подразделениями ВСУ подрыв важного российского энергетического объекта является намеренной провокацией киевского режима», — подчеркнули в министерстве.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Из-за подрыва объект сильно пострадал. Следователям предстоит выяснить, кто причастен к произошедшему, и привлечь их к ответственности.
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