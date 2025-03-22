Подрыв газоизмерительной станции «Суджа» показал агонию украинского руководства. Его война с гражданской инфраструктурой — это моральное уродство, заявил РИА «Новости» командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Вооруженные силы Украины пытаются убить идею запуска газа для Европы.

«Это реально, я скажу, люди, у которых агония. И вот эта агония их заставляет совершать такие действия», — подчеркнул военный.

По его мнению, ВСУ должны воевать с бойцами, а не с мирными жителями и инфраструктурой. Вместо этого боевики атакуют газораспределительные станции и больницы.

«Какие-то моральные уроды», — заключил Алаудинов.

О подрыве ГИС «Суджа» стало известно 21 марта. СК возбудил уголовное дело о теракте. В Минобороны заявили, что ВСУ намеренно подорвали станцию, чтобы дискредитировать мирные инициативы президента США Дональда Трампа.