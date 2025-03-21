Российские войска выполняют приказ Путина не бить по инфраструктуре Украины

Приказ верховного главнокомандующего не бить по объектам украинской энергетической инфраструктуры остается в силе, военные его выполняют. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости» .

«Российские вооруженные силы воздерживаются в настоящее время от ударов по энергетической инфраструктуре Украины», — подчеркнул он.

Такой приказ Владимир Путин отдал 18 марта после телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. Приостановка пока будет действовать 30 дней.

После этого Минобороны сообщили, что расчеты ПВО и ВКС сбили семь своих же беспилотников, направлявшихся на цели в Николаевской области.

При этом украинские военные, отступающие из Курской области, подорвали газораспределительную станцию «Суджа». Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.