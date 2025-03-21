СК завел дело о теракте после подрыва газораспределительной станции «Суджа»

В СК возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте из-за подрыва ВСУ газораспределительной станции «Суджа». Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Следствием установлено, что 20 марта 2025 года военнослужащие вооруженных формирований Украины, незаконно вторгшиеся на территорию РФ, произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции „Суджа“», — сказала она.

В итоге объект сильно пострадал. Сейчас правоохранители ведут предварительное следствие, всех причастных к происшествию привлекут к ответственности.

Ранее против жителя Краснодарского края возбудили уголовное дело о государственной измене. Он самостоятельно связался с сотрудниками спецслужб Украины. Куратор поручил мужчине собрать информацию о военном объекте на территории региона.

До этого силовики задержали жителя Керчи. Он передавал украинским спецслужбам сведения о состоянии объектов критической инфраструктуры Крыма.