Удар по «сокровищнице» ВСУ. Налет «Гераней» лишил Украину дорогостоящих вертолетов

Российские «Герани» ударили в глубокий тыл по аэродрому ВСУ Канатово в Кировограде, уничтожив самые ценные и дорогостоящие вертолеты — советский Ми-24 и многоцелевой Ми-8. Украинские эксперты теперь обеспокоены тем, что операторы БПЛА могли управлять ими вручную по спутниковой связи, а в США военные аналитики не оставили без внимания возросшие возможности России.

Беспрецедентная ударная операция России Минобороны опубликовало кадры операции с использованием «Гераней» для уничтожения особо ценных вертолетов ВСУ в глубоком тылу. Ликвидирован советский ударный вертолет Ми-24 и многоцелевой Ми-8, который в прошлом неоднократно использовался для поддержки с воздуха.

«На видео показаны два отдельных попадания на аэродроме Канатово и оператор, который, по-видимому, помогает инерциальным системам наведения беспилотников», — пояснили в материале издания Military Watch Magazine. По словам украинского специалиста по РЭБ, советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова, во время атаки другие российские дроны не были зафиксированы. «Эти [беспилотники] пилотировались вручную на малой высоте, чтобы оставаться вне поля зрения радаров», — отметил он.

Фото: РИА «Новости»

Авторы журнала добавили, что из-за расположения аэродрома Канатово появились слухи, что российские БПЛА управлялись по спутниковой связи. «Эта революционная возможность будет иметь далеко идущие последствия не только для России, но и для Ирана, который разработал исходный беспилотник „Шахед 136“ и связанные с ними технологии для лицензионного производства в России под названием „Герань 2“», — говорится в статье. Модификация «Гераней» как угроза для ВСУ В России модернизировали «Герани», а также нарастили их выпуск еще в 2025 году. Дроны-камикадзе впервые начали поражать движущиеся цели близ линии фронта.

Авторы издания допустили, что для атак в тылу противника их могут оснащать спутниковой связью для передачи данных. Кроме того, «Герани» модифицировали для ведения ограниченного воздушного боя и дистанционного минирования. В Киеве давно жаловались, что перехват российских БПЛА становится все более проблемным. Новая же модификация «Гераней» будет представлять большую угрозу для вертолетов, дронов и истребителей ВСУ.