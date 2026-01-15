Камикадзе с прожектором. Как российские «Герани» научили ослеплять зенитные ракеты
Флот российских ударных беспилотников «Герань» в ближайшее время может пополниться еще несколькими модифицированными версиями, в том числе с ИК-прожекторами. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Военная хроника». Как оснащенные подобными устройствами БПЛА могут ослеплять ВСУ, разбирался 360.ru.
Зачем дрону ИК-прожекторы
Судя по всему, у «Гераней» уже скоро появится несколько новых версиями, включая версию с ИК-прожектором для ослепления зенитных ракет, написали авторы «ВХ» в описании к видео с БПЛА, который преследует вертолет ВСУ. На кормовой части дрона при этом заметны мигающие огни в кормовой части.
Тут же эксперты оговорились, что пока делать выводы о том, чем в итоге обернется модернизация дронов, — преждевременно. Да и официальной информации и подтверждения предположениям канала нет.
Тем не менее, украинская сторона время от времени заявляет, что перехват наших беспилотников становится все более проблемным. Вероятно, это может стать еще более затруднительным.
По словам военного эксперта, историка войск ПВО Юрия Кнутова, на дроны действительно могут установить датчики, улавливающие волны инфракрасного прицела или прибора инфракрасного видения противника. Если излучатель активный, источник его тоже хорошо заметен.
«Поэтому чаще используют пассивные локаторы, когда просто фиксируется тепловое излучение, исходящее от данной цели. Обнаружить работу инфракрасного прицела по данному объекту практически невозможно. Но какие прожекторы используют противник — вопрос открытый», — пояснил эксперт в беседе с 360.ru.
Вероятно, в публикации речь шла о сценарии с активным инфракрасным излучением. Когда у дрона есть специальные датчики, они фиксируют инфракрасное излучение, и прожектор включается в данном направлении. Тем самым происходит ослепление прибора, и боевой расчет, который находится у зенитного пулемета, либо ПЗРК, собственно говоря, не сможет выполнить свою боевую задачу.
Юрий Кнутов
Но в силу того, что источник излучения при таком сценарии, тоже может быть хорошо виден, вероятнее всего, в Сети были лишь какие-то предположения, полагает Кнутов. Вместе с тем, нужно принимать во внимание, что совершенствование беспилотных летательных аппаратов идет непрерывно.
«Появляется что-то новое, достаточно серьезное, что меняет тактику применения дронов, и появляются новые типы беспилотников. Разные „Герани“ выполняют разные задачи. Если допустить, что появится такая модификация этих БПЛА, это, конечно, повлияет на ход боевых действий — боевые расчеты украинских ПВО, мобильные группы ПВО, оснащенные зенитными пулеметами, они просто ослепнут.То есть ночью они не смогут вести огонь по нашим беспилотным летательным аппаратам», — пояснил собеседник 360.ru.
На такие «Герани» может быть возложено подавление противовоздушной обороны противника. Но, я еще раз хочу сказать, эффективно это может быть в том случае, если противник использует активные приборы, с активным инфракрасным излучением. Если с пассивным, то, на мой взгляд, это будет достаточно затратное, но при этом малоэффективное средство.
Юрий Кнутов
«Герани» научились отгонять дроны-перехватчики
В начале января «Российская газета» писала о том, что на российские ударные БПЛА семейства «Герань» стали устанавливать инфракрасные прожекторы для ослепления зенитных FPV-дронов ВСУ.
По информации издания, компактные светильники монтируют на килях по бокам беспилотника. При этом они обращены назад, так как работают «Герани» главным образом в ночное время, когда украинские БПЛА-перехватчики ищут цели при помощи тепловизора.
«Их привлекает самая горячая часть дрона, двигатель, расположенный в хвостовой части. Внезапная вспышка инфракрасного излучения не только срывает наведение зенитного FPV-дрона на цель, но и способна вывести из строя его датчики», — пояснили авторы материала.