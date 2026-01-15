Камикадзе с прожектором. Как российские «Герани» научили ослеплять зенитные ракеты

Флот российских ударных беспилотников «Герань» в ближайшее время может пополниться еще несколькими модифицированными версиями, в том числе с ИК-прожекторами. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Военная хроника». Как оснащенные подобными устройствами БПЛА могут ослеплять ВСУ, разбирался 360.ru.

Зачем дрону ИК-прожекторы

Судя по всему, у «Гераней» уже скоро появится несколько новых версиями, включая версию с ИК-прожектором для ослепления зенитных ракет, написали авторы «ВХ» в описании к видео с БПЛА, который преследует вертолет ВСУ. На кормовой части дрона при этом заметны мигающие огни в кормовой части.

Тут же эксперты оговорились, что пока делать выводы о том, чем в итоге обернется модернизация дронов, — преждевременно. Да и официальной информации и подтверждения предположениям канала нет.

Тем не менее, украинская сторона время от времени заявляет, что перехват наших беспилотников становится все более проблемным. Вероятно, это может стать еще более затруднительным.