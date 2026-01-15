В Германии предрекли жуткую судьбу вертолетам ВСУ на СВО

Spiegel: ударные дроны Путина будут охотиться за вертолетами ВСУ в зоне СВО

Модернизированные российские беспилотники станут проклятием для ВСУ, ведь их станет еще сложнее перехватывать. Проблематичнее также станет использовать украинские вертолеты, сообщило немецкое издание Der Spiegel .

В статье отметили, что российские ударные БПЛА дальнего действия вошли в число самых опасных видов оружия, выделив модернизированные беспилотники «Герань» с турбореактивными двигателями.

Теперь дроны способны развить скорость около 300 километров в час, их намного сложнее перехватить. Кроме того, Россия начала оснащать их ракетами Р-60. Это улучшит позиции ВС России на поле боя.

«Беспилотники „Герань“ с ракетами Р-60 предназначены для охоты на украинские вертолеты и самолеты, нацеленные на российские ударные беспилотники. Таким образом, из-за России охотники (аппараты ВСУ — прим. ред.) превратятся в жертв», — рассказал изданию украинский радиотехник.

Несколько дней назад украинская военная разведка заявила, что армия России впервые применила новый ударный беспилотник «Герань-5» в зоне спецоперации.