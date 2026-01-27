Минобороны Украины подтвердило запуск Россией дронов со Starlink

Министерство обороны Украины зафиксировало запуск Россией дронов с американскими терминалами спутниковой связи Starlink. Об этом изданию «Интерфакс-Украина» заявил глава ведомства Михаил Федоров.

«Россияне сегодня запустили дроны со Starlink. На это нам нужно реагировать очень быстро», — сказал он.

Глава Минобороны добавил, что нужно исключить любые проблемы, возникающие у боевиков ВСУ из-за российских беспилотников с системой Starlink.

Ранее 27 января над центром Киева заметили, предположительно, российский дрон «Италмас» БМ-35 с комплексом Starlink на борту. Беспилотник кружил над городом около получаса, а воздушную тревогу объявили только шесть минут спустя.

Несколько дней назад также стало известно, что Россия впервые применила ударные беспилотники «Герань» со Starlink при атаке вертолетов ВСУ.