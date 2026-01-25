Россия впервые применила «Герани» со Starlink при атаке вертолетов ВСУ

При ударе по украинским вертолетам в Кировоградской области Россия могла впервые применить дроны «Герань» со спутниковой связью Starlink. Об этом советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (позывной Флеш) сообщил в своем телеграм-канале

По его версии, беспилотники сначала автоматически обнаружили цели, после чего перешли на ручное наведение. На этом этапе дроны летели на предельно малой высоте, чтобы снизить вероятность обнаружения радиолокационными средствами. Бескрестнов также отметил, что в районе атаки не фиксировались БПЛА, которые обычно используются для построения mesh-радиосетей.

Речь идет об ударе, нанесенном 24 января по аэродрому в Кропивницком, где, по данным украинской стороны, были уничтожены вертолеты Ми-8 и Ми-24. Особенностью эпизода стало то, что момент поражения зафиксировали сами беспилотники — в носовой части «Гераней» были установлены камеры, и видеозапись удара распространилась в сети.

Украинская сторона связывает новые тактические возможности дронов с использованием спутниковой системы связи Starlink, однако официальных подтверждений этой версии со стороны России не приводилось.

По оценкам профильных наблюдателей, модули спутниковой связи Starlink могут интегрироваться ВС России и в другие беспилотные системы. В частности, речь идет о БМ-35, которые при использовании такой связи способны наносить удары по целям в тылу на глубине до 150–200 километров.

Ранее российские военные ликвидировали группу солдат ВСУ, пытавшуюся вывезти подбитую РСЗО HIMARS в Черниговской области.