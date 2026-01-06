Сегодня 20:27 Смертоносная угроза для ВСУ: Россия усовершенствовала «Герани» ракетами «Игла» 0 0 0 Фото: РИА «Новости»/Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com / www.globallookpress.com Спецоперация

Россия начала оснащать БПЛА «Герань» ракетами от переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» класса «воздух — воздух». Модернизация сделала дроны еще более эффективными и смертоносными для украинской армии.

Новая конфигурация «Гераней» Россия доработала ударные беспилотники-камикадзе «Герань-2», оснастив их возможностями «воздух — воздух». По данным украинских военных, теперь на дроны устанавливают переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла». Также «Герани» оснащают камерой и радиомодемом, пуск ракет контролирует удаленный оператор. Пока неизвестно, носит ли конфигурация экспериментальный характер или уже получила широкое распространение. Оснащение одноразовых БПЛА зенитным оружием малой дальности с инфракрасным наведением вовсе не беспрецедентно. Ранее ВСУ уже устанавливали ракеты AIM-9 американского производства на безэкипажные катера. Таким образом боевики пытались поразить российскую авиацию над Черным морем, сообщило издание Military Watch Magazine.

Фото: РИА «Новости»

Угроза для ВСУ Украинские офицеры уже предупредили экипажи своих самолетов о новой угрозе. Пуск ракеты осуществляется оператором с российской территории. Я прошу пилотов армейской авиации обратить внимание на появление этой опасности. Необходимо избегать сближения с «Геранью» лоб в лоб и быть предельно осторожными, находясь в зоне потенциального поражения», — заявил офицер Сергей Бескрестнов. Однако это далеко не первая модификация «Герани». Ранее российские специалисты вносили изменения, позволяющие дистанционно устанавливать мины в тылу врага и внедряли новые компоненты наведения, каналы связи и подсистемы самонаведения ракет. На Украине ожидают, что варианты БПЛА для воздушного боя не будут закупать в массовом количестве, так как они обходятся минимум втрое дороже базовых версий. При этом наличие значительных запасов ракетных установок советских времен делает конфигурацию жизнеспособной.

Фото: РИА «Новости»

Невиданная способность «Гераней» В октябре прошлого года на Украине заявили, что российские «Герани» показали невиданную прежде способность поражать динамичные движущиеся цели близ линии соприкосновения. Дроны также продемонстрировали непосредственную воздушную поддержку российским сухопутным войскам. Улучшенные возможности БПЛА по отслеживанию целей компенсировали недостаток систем поражения на большой дальности в определенных секторах. Внедрение простых каналов передачи данных в зоне прямой видимости сделало «Герани» особенно эффективным инструментом уничтожения обеспечения в тылу, артиллерии и средств ПВО. Расширение производства обеспечило достаточное количество дронов даже для второстепенных целей на поле боя. Британские источники еще в середине 2025 года сообщили, что объем выпуска БПЛА увеличился более чем на порядок — с 200 единиц в месяц до более чем 100 в день. Промышленность России продолжает наращивать мощности и стремится до 500 единиц в сутки.