Российские войска готовятся взять Торецк. История угольного сердца Донбасса

Российские военные продолжают уверенно наступать на Донецком направлении. Совсем скоро они возьмут очередной рубеж — Торецк, который раньше назывался Дзержинск. Именно там в XVIII веке началась добыча угля на Донбассе. Историю города восстановил 360.ru.

Что происходит сейчас на Торецком направлении Вооруженные силы России продолжают освобождать населенные пункты в Донецкой Народной Республике и продвигаются в сторону города Торецка. Плотность подразделений ВСУ критически мала, в то время как россияне наступают сразу с двух сторон, нанося поражение живой силе и технике противника. Российские бойцы применили хитрость и использовали трехкилометровый подземный тоннель от станции Майорская, чтобы выйти в тыл украинской группировки и прорвать их оборону восточнее микрорайона Северное. Ранее под контроль России уже перешли села Спорное и Новоалександровка. На Украине виновным в провале считают главкома своих Вооруженных сил Александра Сырского. Ранее власти начали принудительную эвакуацию жителей Торецка. При этом украинские военные расстреляли группу беженцев — погибли как минимум семь человек.

Фото: Инсталляция на терриконе шахты Центральная с надписью «Торецк — город шахтеров» / Викимедиа

Удастся ли ВСУ удержать Торецк Российские войска обходят Торецк с флангов, рассказал 360.ru капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Это небольшой город, но через него пролегает логистика Вооруженных сил Украины на Донецком направлении и открываются перспективы выхода к границам области.

Украина, конечно, попытается всеми способами удержать Торецк, но сил на все им не хватает. Все ресурсы ВСУ брошены под Волчанск, Часов Яр, силы нужны и на Херсонском направлении. У меня есть ощущение, что у украинских военных не получится собрать более-менее боеготовные части. Василий Дандыкин

По словам военного эксперта, трудно спрогнозировать, как скоро российские войска займут Торецк. На это влияет несколько факторов: от оружия, которыми будут пользоваться украинские боевики, до погоды — ведь сейчас в Донецком регионе куда жарче, чем в Москве.

Фото: Российский снайпер на Донецком направлении, 2023 год. Tsitsagi Nikita / Global Look Press

История Торецка Дореволюционная Щербиновка Триста лет назад, в XVIII веке, в Скелеватой балке комендант Бахмутской крепости Семен Чирков и управляющий соляными промыслами Никита Вепрейский начали добычу каменного угля — 1721-й считается годом открытия Донбасса. Официально Торецк основали в 1810 году как поселок Щербиновка — так называли местную крестьянскую слободу. По мере развития угледобычи туда стали приезжать чумаки — украинские перекупщики-перевозчики, которые на своих телегах развозили уголь в Бахмут (Артемовск), Харьков, Павлоград и Крым. В 1839 году там добыли 220 тысяч пудов угля, то есть более трех с половиной тысяч тонн. К концу XIX века в Щербиновке построили первые коксовые печи, а затем коксобензольный завод. Производство росло и ширилось, принося огромные барыши хозяевам. Но шахтерам приходилось крайне тяжело.

Фото: Шахтеры Донбасса, 1910 год / Викимедиа

Хотя официально люди работали в шахтах две смены по 12 часов, фактически приходилось трудиться до тех пор, пока не будет выполнена норма. Уголь рубили вручную так называемым обушком — кайлом, половина которого имела форму молотка. От подобных условий у горняков страдали легкие, глаза и суставы. На заводах Щербиновки было не легче. Платили за каторжный труд мизерные суммы, а за малейшие нарушения взыскивали крупные штрафы. Чтобы упрочить кабалу, людям выдавали товары и продукты взаймы — так рабочие и шахтеры вечно находились в долгу и не могли уйти с производства.

Фото: Пейзаж Донбасса / Викимедиа

Советский Дзержинск После революции, в годы Гражданской войны, красногвардейцы-щербиновцы воевали в пулеметной команде Второго Симбирского бронепоезда. Они отличились, обороняя Царицын (ныне Волгоград) от войск генерала Антона Деникина. Когда советская власть окончательно отвоевала свои позиции, Щербиновка получила статус города и новое имя — Дзержинск, в честь основателя и руководителя Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем Феликса Дзержинского. Там построили Дворец культуры, парк, машиностроительный завод имени Г. И. Петровского, выпускавший горнодобывающую технику, начала работать газета. Когда началась Великая Отечественная война, за первые три месяца на фронт отправились более шести тысяч мужчин. Всего за четыре года воевать ушли свыше 10 тысяч жителей Дзержинска. Больше половины из них не вернулись домой.

Фото: Монумент скорбящей матери, Торецк / Викимедиа

Немецкие войска оккупировали Дзержинск 28 октября 1941 года. Но партизаны не дали им наладить добычу угля на основных шахтах города. Они сожгли электростанцию, разрушили электромеханические мастерские. В ответ гитлеровцы расстреляли и повесили более 80 человек, судьба еще 150 арестованных гестапо осталась неизвестна.

Интересно За два долгих года оккупации немцы угнали почти полторы тысячи юношей и девушек на работы в Германию. Наконец, 5 сентября 1943 года советские войска освободили Дзержинск. Город был в руинах: отступая, захватчики уничтожили шесть шахт, три завода, свыше тысячи жилые дома и десяток школ, ДК, полсотни промышленных объектов. За два долгих года оккупации немцы угнали почти полторы тысячи юношей и девушек на работы в Германию. Наконец, 5 сентября 1943 года советские войска освободили Дзержинск. Город был в руинах: отступая, захватчики уничтожили шесть шахт, три завода, свыше тысячи жилые дома и десяток школ, ДК, полсотни промышленных объектов.

После войны Дзержинск отстроили заново. Люди сохранили память о воинах-освободителях и увековечили имена погибших воинов в мемориальном комплексе «Слава». К началу 1989 года в городе проживали уже более 50 тысяч человек, действовали угольные шахты, заводы кислотоупорных изделий, коксохимический, фенольный и станочных узлов, а также обогатительная фабрика.

Фото: Плакат «Шахтер, возроди Донбасс!», художник А. Кокорекин, 1943 год / Global Look Press

Украинский Торецк Получив независимость, Украина провела приватизацию заводов станочных узлов, ремонтно-механического и кислотоупорных изделий, двух автотранспортных предприятий, центральной обогатительной фабрики «Дзержинская». Город все так же продолжил жить в основном за счет добычи угля. После очередного переворота на Украине — в 2014 году — жители Дзержинска вошли в состав Донецкой Народной Республики. Однако украинские власти не собирались упускать угольное сердце Донбасса и через три месяца ВСУ отбили город обратно. Желая стереть советское прошлое, Дзержинск переименовали. Возвращаться к историческому названию Щербиновка не стали и сделали выбор в пользу Торецка — по названию местной и сильнозагрязненной реки Кривой Торец (местные гидроотвалы и очистные установки кончились вместе с СССР).