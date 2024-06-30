Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

Минобороны: ВС России освободили Спорное и Новоалександровку

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы России освободили населенные пункты Спорное и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Поселок спорное взяли под контроль подразделения «Южной» группировки войск. В результате активных действий армия улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение живой силе и технике врага.

Новоалександровка перешла под контроль подразделений группировки войск «Центр». В этой зоне ответственности войска улучшили тактическое положение и поразили формирования бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Михайловка, Кирово, Волчье, Новгородское, Шевченко, Вишневое и Сокол.

Накануне ВС России освободили поселок Шумы. Днем ранее под контроль российских войск перешло село Раздоловка.

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