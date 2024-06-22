«Работает на врага». Главкома ВСУ обвинили в прорыве российских войск на Торецк

Депутат Рады Безуглая: ВС России прорвались в районе Торецка

Фото: РИА «Новости»

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая сообщила о прорыве российской армии в районе Торецка, обвинив в этом руководство ВСУ, в том числе, главкома Александра Сырского. Об этом она написала на своей странице в Facebook*.

По словам нардепа, ВСУ лишились позиций, которые держали с 2014 года. Виновным Безуглая назначила руководителя Восточным фронтом генерала Юрия Содоля. По ее словам, военачальник перекинул на это направление подразделение, которое уже понесло потери и имело пониженную боеспособность. Также парламентарий заявила, что на этом направлении снова не оказалось подготовленных фортификаций.

«Выглядит так, что генерал Содоль не просто проявляет преступную халатность, но и умысел, работающий на врага. Сырский — сообщник или не контролирует ситуацию?» — возмутилась Безуглая.

В начале июня украинский политик Игорь Лапин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен обвинить главкома ВСУ в провалах на фронте и отстранить. По мнению Лапина, именно с этим связаны публичные атаки на Сырского.

Ранее Безуглая так же активно критиковала бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Спустя некоторое время Зеленский уволил популярного в народе генерала.

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