Сирены гудели с самого утра. Главное об атаке ВСУ на Новороссийск и всю Кубань
Утром 24 сентября на всей территории Краснодарского края объявили беспилотную опасность. Уведомления о возможной угрозе жители стали получать примерно с 06:00. ВСУ атаковали регион с моря и воздуха, есть жертвы и пострадавшие. Подробности — в материале 360.ru.
Воздушная опасность на Кубани 24 сентября
После сигнала о беспилотной опасности в 05:45 стало известно о закрытии на вылет и прием сразу двух аэропортов — Геленджика и Сочи. Минимум семь рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений.
В 07:40 меры отменили, но в течение дня рейсы в воздушной гавани Сочи задерживались как на вылет, так и на посадку. Ограничения снова ввели около 16:20, а через 40 минут опять сняли.
Атака на Новороссийск
Около 07:40 глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об обнаружении поступающих безэкипажных катеров. В городе зазвучали сирены, жителей и гостей призвали покинуть набережную и пляжи.
Около 10:00 сигнал тревоги включили вновь, после чего на Новороссийск началась атака с моря и воздуха. На город обрушились украинские БПЛА самолетного типа.
В результате падения обломков дронов шесть жилых домов и здание гостиницы получили повреждения. В одном из домов начался пожар. Также под удар попали 20 машин, три из них полностью сгорели. Беспилотники ВСУ повредили офис Каспийского трубопроводного консорциума.
Жертвами удара стали два человека, еще шестерым, по первоначальным данным, потребовалась госпитализация. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В числе раненых — сотрудники КТК. Детей среди них нет.
После отмены угрозы рабочие группы начнут обход по адресам для формирования плана аварийно-восстановительных работ. В Новороссийске ввели режим ЧС.
«Пострадали 11 человек (двое — в тяжелом состоянии, четверо — средней тяжести, пять — легкой). Восемь пострадавших находятся в стационаре под наблюдением, трое от госпитализации отказались», — уточнил позже информацию Кравченко.
Telegram-канал Mash опубликовал кадры взрыва атаковавшего Новороссийск дрона Magura V5 стоимостью почти 23 миллиона рублей. В кадр попал момент детонации надводного БПЛА, сопровождающийся мощной огненной вспышкой. Дроны такого типа производят на Украине и используются для поражения кораблей и береговых объектов.
Превентивные меры в Сочи и Сириусе
После дневного объявления беспилотной опасности в Сочи и Сириусе приняли решение об эвакуации людей со всех пляжей.
Около 16:30 зазвучали сирены, оповещающие об угрозе атаки безэкипажных катеров.
Угроза в Анапе, Туапсе и Геленджике
Днем 24 сентября сирену о риске удара украинских беспилотников включили в Анапе. В 14:26 стало известно об обнаружении безэкипажных катеров в Туапсинском районе.
В 14:50 угрозу нападения морских дронов объявили в Геленджике. В приморских городах из-за опасности атаки БЭК закрыли выход в море всех плавсредств. Жителей и гостей призвали покинуть пляжи и набережные.
При атаке ВСУ на Туапсе пострадали два человека, сообщил оперштаб Кубани.