Сирены гудели с самого утра. Главное об атаке ВСУ на Новороссийск и всю Кубань

Утром 24 сентября на всей территории Краснодарского края объявили беспилотную опасность. Уведомления о возможной угрозе жители стали получать примерно с 06:00. ВСУ атаковали регион с моря и воздуха, есть жертвы и пострадавшие. Подробности — в материале 360.ru.

Воздушная опасность на Кубани 24 сентября После сигнала о беспилотной опасности в 05:45 стало известно о закрытии на вылет и прием сразу двух аэропортов — Геленджика и Сочи. Минимум семь рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений. В 07:40 меры отменили, но в течение дня рейсы в воздушной гавани Сочи задерживались как на вылет, так и на посадку. Ограничения снова ввели около 16:20, а через 40 минут опять сняли.

Фото: глава города-героя Новороссийска Андрей Кравченко / United States Air Force

Атака на Новороссийск Около 07:40 глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об обнаружении поступающих безэкипажных катеров. В городе зазвучали сирены, жителей и гостей призвали покинуть набережную и пляжи. Около 10:00 сигнал тревоги включили вновь, после чего на Новороссийск началась атака с моря и воздуха. На город обрушились украинские БПЛА самолетного типа. В результате падения обломков дронов шесть жилых домов и здание гостиницы получили повреждения. В одном из домов начался пожар. Также под удар попали 20 машин, три из них полностью сгорели. Беспилотники ВСУ повредили офис Каспийского трубопроводного консорциума.

Фото: глава города-героя Новороссийска Андрей Кравченко / Telegram

Жертвами удара стали два человека, еще шестерым, по первоначальным данным, потребовалась госпитализация. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В числе раненых — сотрудники КТК. Детей среди них нет. После отмены угрозы рабочие группы начнут обход по адресам для формирования плана аварийно-восстановительных работ. В Новороссийске ввели режим ЧС. «Пострадали 11 человек (двое — в тяжелом состоянии, четверо — средней тяжести, пять — легкой). Восемь пострадавших находятся в стационаре под наблюдением, трое от госпитализации отказались», — уточнил позже информацию Кравченко. Telegram-канал Mash опубликовал кадры взрыва атаковавшего Новороссийск дрона Magura V5 стоимостью почти 23 миллиона рублей. В кадр попал момент детонации надводного БПЛА, сопровождающийся мощной огненной вспышкой. Дроны такого типа производят на Украине и используются для поражения кораблей и береговых объектов.

Фото: глава города-героя Новороссийска Андрей Кравченко / Telegram

Превентивные меры в Сочи и Сириусе

После дневного объявления беспилотной опасности в Сочи и Сириусе приняли решение об эвакуации людей со всех пляжей. Около 16:30 зазвучали сирены, оповещающие об угрозе атаки безэкипажных катеров.

Угроза в Анапе, Туапсе и Геленджике Днем 24 сентября сирену о риске удара украинских беспилотников включили в Анапе. В 14:26 стало известно об обнаружении безэкипажных катеров в Туапсинском районе. В 14:50 угрозу нападения морских дронов объявили в Геленджике. В приморских городах из-за опасности атаки БЭК закрыли выход в море всех плавсредств. Жителей и гостей призвали покинуть пляжи и набережные. При атаке ВСУ на Туапсе пострадали два человека, сообщил оперштаб Кубани.